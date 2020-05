Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes quanto em casos, com 96.007 mortes em mais de 1,6 milhões de infetados.

Covid-19: Mais de 338 mil mortos e mais de 5,2 milhões de infetados em todo o mundo

A pandemia do novo coronavírus já matou pelo menos 338.128 pessoas e infetou mais de 5,2 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 11h00 de hoje, baseado em dados oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência de notícias francesa, já morreram pelo menos 338.128 pessoas e há mais de 5.218.261 em 196 países e territórios desde o início da epidemia, em dezembro de 2019 na cidade chinesa de Wuhan.

Segundo a AFP, entre sexta-feira e hoje, a China não regista novos casos de contaminação com o novo coronavírus, pela primeira vez desde janeiro, altura em que Pequim começou a publicar dados sobre a doença.

Naquele país, foram registados um total de 82.971 casos, incluindo 4.634 mortes.

EUA é o país mais afetado

Os Estados Unidos são o país mais afetado, tanto em número de mortes quanto em casos, com 96.007 mortes em mais de 1,6 milhões de casos. Em termos de número de mortes, seguem-se o Reino Unido (36.393 mortos), Itália (32.616), Espanha (28.628 mortos) e França (28.289 mortos).

Na América Latina, novo epicentro da pandemia, a situação é particularmente alarmante no Brasil (21.048 mortes), mas também no Peru (3.244).

Esta avaliação foi realizada com dados recolhidos pela AFP junto de autoridades de saúde e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Mais 13 mortos em Portugal

Portugal regista hoje 1.302 mortes relacionadas com a covid-19, mais 13 do que na sexta-feira, e 30.471 infetados, mais 271, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sexta-feira, em que se registavam 1.289 mortos, hoje constatou-se um aumento de óbitos de 1%.

Relativamente ao número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus (30.471), os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS) revelam que há mais 271 casos do que na sexta-feira (30.200), representando uma subida de 0,89%.

A região Norte é a que regista o maior número de mortos (732), seguida da região de Lisboa e Vale do Tejo (309), do Centro (230), do Algarve (15), dos Açores (15) e do Alentejo, que regista um óbito, adianta o relatório da situação epidemiológica, com dados atualizados até às 24:00 de sexta-feira, mantendo-se a Região Autónoma da Madeira sem registo de óbitos.

