Depois dos Estados Unidos, o país mais afetado é o Reino Unido.

Covid-19. Mais de 3,6 milhões de infetados em todo mundo

Lusa Depois dos Estados Unidos, o país mais afetado é o Reino Unido.

A pandemia de covid-19 já matou 257.687 pessoas e infetou mais de 3,6 milhões em todo o mundo desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 257.687 mortos e mais de 3.675.860 casos infetados em 195 países.

Pelo menos 1.138.800 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Portugal. Há mais 480 infetados e registaram-se 150 mutações do vírus O Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge encontrou 150 mutações do novo coronavírus desde Wuhan, na China, até Portugal.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de óbitos e casos, com 71.078 e 1.204.475, respetivamente.

Pelo menos 189.791 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde dos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, o país mais afetado é agora o Reino Unido, com 29.427 mortos e 194.990 casos, seguido por Itália com 29.315 mortos (213.013 casos), Espanha com 25.857 mortos (220.325 casos) e França com 25.531 mortos (170.551 casos).

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.883 casos (dois novos entre terça-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.911 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 148.068 mortos para 1.609.203 casos, Estados Unidos e Canadá 75.199 mortos (1.266.435 casos), América Latina e Caraíbas 15.413 mortos (286.837 casos), Ásia 9.754 mortos (259.469 casos), Médio Oriente 7.220 mortos (196.826 casos), África 1.909 mortes (48.897 casos) e Oceânia 124 mortos (8.202 casos).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

Portugal, com 1.089 mortes registadas e 26.182 casos confirmados é o 21.º país do mundo com mais óbitos e o 20.º em número de infeções.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.