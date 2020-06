Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infeção, 195.975 mortais.

Covid-19. Mais de 10 milhões de casos identificados em todo o mundo

Lusa Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infeção, 195.975 mortais.

Mais de 10 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus foram notificados em todo o mundo, mais de metade dos quais na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço feito pela agência France-Presse (AFP).

Segundo dados oficiais divulgados até às 10:30 de hoje e recolhidos pela agência, pelo menos 10.003.942 casos, 498.779 deles mortais, foram registados até hoje em todo o mundo.

Guterres nega que OMS tenha tentado ajudar a China a esconder a realidade Secretário-geral da ONU admite que podem ter acontecido alguns erros, mas garante que o organismo não é controlado por nenhum país.

Na Europa, o continente até agora mais atingido pela pandemia de covid-19, registam-se 2.637.546 casos de infeção, 195.975 mortais.

Nos Estados Unidos, o país do mundo com mais infeções e mais mortos, contabilizam-se 2.510.323 casos e 125.539 mortes.

A Rússia registou nas últimas 24 horas mais 104 mortes por covid-19 e 6.791 novos infetados, elevando o total de mortos para 9.073 e mantendo-se como o terceiro país no mundo com mais casos, anunciaram hoje as autoridades.

“Durante o último dia foram registados 6.791 novos casos em 83 regiões do país, sendo que 2.198 destas pessoas (cerca de 32,4%) são assintomáticos”, revelou o gabinete de crise que faz a gestão da emergência sanitária naquele país, citado pela agência EFE. O total de casos subiu para 634.437.

O ritmo da pandemia continua a acelerar-se no mundo, com um milhão de novos casos recenseados em apenas seis dias.

A AFP adverte que estes números apenas refletem uma parte das contaminações no mundo, dado que muitos países não utilizam testes para campanhas de rastreamento.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.