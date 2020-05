Covid-19: Mais de 1,5 milhões de casos diagnosticados na Europa

Mais de um milhão e meio de casos de contaminação pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados na Europa, um pouco menos da metade do total mundial, de acordo com uma contagem feita, às 08:50 TMG, pela France-Presse (AFP).

Lusa Mais de um milhão e meio de casos de contaminação pelo novo coronavírus foram oficialmente diagnosticados na Europa, um pouco menos da metade do total mundial, de acordo com uma contagem feita, às 08:50 TMG, pela France-Presse (AFP).

Com pelo menos 1.506.853 de casos e 140.260 mortes, a Europa é o continente mais afetado pela pandemia da covid-19.



A nível mundial, o total de registos de infetados foi de 3.350.224 casos e o total de mortes cifrou-se em 238.334, de acordo com a agência de notícias francesa.

Espanha, com 215.216 casos e 24.824 mortes, Itália, com 207.428 e 28.236 mortes, Reino Unido, com 177.454 casos e 27.510, França, com 167.346 casos e 24.594 mortes, e Alemanha, com 161.703 casos e 6.575 mortes, são os cinco países que contam oficialmente com mais de 150.000 casos no seu território.

Já a Rússia, com 124.054 e 1.222 mortes, é o país que regista atualmente maior número de casos por dia.

Todavia, o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que muitos países neste momento testam apenas os casos que requerem tratamento hospitalar.

