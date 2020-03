As máscaras de Snorkeling da Decathlon foram transformadas em ventiladores por uma empresa italiana e podem tornar-se essenciais no tratamento de doentes graves do coronavírus.

Covid-19. Máscaras de mergulho salvam doentes graves em Itália

Paula SANTOS FERREIRA As máscaras de Snorkeling da Decathlon foram transformadas em ventiladores por uma empresa italiana e podem tornar-se essenciais no tratamento de doentes graves do coronavírus.

“Uma ideia simples e genial. Transformar uma máscara de mergulho que é já comercializada num ventilador" para doentes urgentes que precisam de respiração assistida, avança Renato Favero, diretor clínico do Hospital Gardone Vol Trompia, em Brescia, uma das cidades mais afetadas pela pandemia em Itália.



Os ventiladores são um dos equipamentos médicos fundamentais para os doentes com Covid-19, devido às infeções respiratórias graves, e são os que estão mais em falta nos hospitais pelo mundo. Os médicos hospitalares dos países mais atingidos por esta pandemia queixam-se da falta de máscaras de ventilação, o que se torna um problema muito grave.

Agora uma “ideia” de um médico concretizada por uma empresa biomédica italiana pode diminuir a falta de ventiladores e salvar vidas.

Resultados de sucesso

Graças a uma impressão em 3D de uma peça de ligação ao resto do equipamento, as máscaras de snorkeling da Decathlon estão a ser transformadas em ventiladores. Para já as autoridades italianas encomendaram 500 destas novas máscaras para os hospitais enquanto aguardam um certificado necessário para alargar o uso desta invenção.

Este equipamento foi experimentado em doentes graves em Brescia que foram assim tratados, o que deixou animados todos os médicos.

Foi o próprio médico Rentato Aavero quem teve a ideia de adaptar estas máscaras de snorkeling, usadas para mergulho em águas profundas. O especialista contactou então a empresa Isinnova para desenvolver esta ideia e esta, por sua vez, contactou a Declathon para ceder a máscara 'Easybreath'. O resultado chegou rapidamente e possibilitou o tratamento de vários doentes no hospital em Brescia.

No entanto, estas novas máscaras de ventilação necessitam ainda de certificação da entidade nacional de saúde italiana para serem comercializadas. Até o paciente tem de assinar um termo de responsabilidade por estar a usar esta máscara sem certificado, informa a empresa.

