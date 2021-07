Jovens "gravemente doentes" estão a surgir nos serviços de admissões da covid-19, avisa especialista britânico.

Jovens "gravemente doentes" nos hospitais do Reino Unido

"Tivemos pessoas com menos de 30 anos em cuidados intensivos", diz Adam Finn do Comité Misto de Vacinação e Imunização do Reino Unido.

Os jovens estão a ficar "gravemente doentes", alerta um membro do comité conjunto de vacinação e imunização advertiu, ao mesmo tempo que os incitava a serem vacinados. Adam Finn, da Universidade de Bristol, revela que houve cerca de 200 admissões, com uma idade média de 40 anos, na cidade durante a vaga da variante Delta. As restantes restrições de Covid da Inglaterra foram aliviadas na segunda-feira e fotografias de discotecas apinhadas, cheias de pessoas sem máscaras ou distanciamento social, suscitaram o receio entre alguns especialistas de que as infecções pudessem surgir entre os jovens não vacinados. "Tivemos pessoas com menos de 30 anos na nossa unidade de cuidados intensivos. Isto nem sempre é trivial nos jovens adultos. Neste momento, há pessoas mais jovens a adoecer gravemente, pelo que esta é uma boa razão para pensar em tomar a vacina.

"Mas a outra é, estas vacinas agora, é claro, reduzem não só o risco de contrair a infecção mas também de a transmitir a outras pessoas. "A imunização vai reduzir o risco de propagação desta infecção entre os jovens e permitir-lhes voltar ao normal". Embora os jovens estejam geralmente em menor risco de contrair a covid, os especialistas advertiram que alguns no entanto ficam muito doentes e podem desenvolver covid durante muito tempo. Os últimos indicadores do Gabinete Nacional de Estatísticas revelam que o coronavírus em Inglaterra é agora em grande parte uma infecção entre os jovens adultos, com casos em jovens dos 16 aos 24 anos quase seis vezes mais comuns do que em pessoas dos 50 aos 69 anos. A partir do final de Setembro, as pessoas em Inglaterra serão obrigadas a ter passaportes de vacinas domésticas - mostrando que receberam duas doses da vacina - para poderem entrar nas discotecas, bem como para o que é descrito como "outros locais onde se reúnem grandes multidões". Além disso, o governo está a considerar torná-los obrigatórios para eventos com mais de 20.000 participantes, incluindo jogos de futebol da Premier League, a partir de Outubro.

No entanto, Finn questiona se tal abordagem funcionará. "Tem de ser feita com muito cuidado, disse ele. "Se as pessoas começam a sentir que estão a ser forçadas contra a sua vontade a fazer algo, então num sentido que é bastante prejudicial porque dá às pessoas a impressão [que] a vacinação é algo que lhes está a ser imposto a partir do exterior", sublinha.



