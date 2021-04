O jovem de 21 anos saltou da janela de um quarto andar, de um quarto de hotel em Anvers, Antuérpia nesta madrugada, onde decorria uma festa. A polícia invadiu o local após várias queixas.

Covid-19. Jovem morre ao tentar fugir da polícia em festa ilegal na Bélgica

AFP O jovem de 21 anos saltou da janela de um quarto andar, de um quarto de hotel em Anvers, Antuérpia nesta madrugada, onde decorria uma festa. A polícia invadiu o local após várias queixas.

A tentativa de fuga à polícia que interrompeu esta madrugada uma festa ilegal num hotel em Anvers foi fatal para um jovem de 21 anos. O rapaz saltou da janela de um quarto no quarto andar do hotel e não resistiu à queda, tendo falecido.

Tudo aconteceu pelas 04h00 da madrugada deste domingo quando oito pessoas estavam reunidas nesse hotel, violando assim as medidas de restrição belgas.

O barulho que faziam deu origem a várias queixas à polícia que acorreu ao local. As oito pessoas presentes, incluindo a vítima, tentaram então esconder-se, informou o Ministério Público de Antuérpia, que abriu uma investigação.

O homem de 21 anos morreu depois de cair do quarto andar, aparentemente tentando escapar pela janela do quarto, disse à AFP um porta-voz do gabinete do procurador.

Apoio psicológico

Reuniões de mais de quatro pessoas fora de casa estão atualmente proibidas na Bélgica como parte das medidas de combate à pandemia de Covid-19.

Foi oferecido apoio psicológico aos hóspedes e ao pessoal do hotel, localizado no centro de Antuérpia, bem como aos outros sete participantes da festa que ficaram chocados com a tragédia. Estes últimos foram também entrevistados pela polícia. Noutra parte da cidade, uma mulher feriu o ombro no sábado quando saltou de uma janela para fugir da polícia numa festa com 16 pessoas.

