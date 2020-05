A Turquia é o segundo país com mais jornalistas presos, contando-se 85 profissionais detidos

Covid-19. Jornalistas turcos denunciam prisão de 12 repórteres num mês

Redação A Turquia é o segundo país com mais jornalistas presos, contando-se 85 profissionais detidos

Este domingo, dia em que se comemora o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, jornalistas na Turquia denunciaram a detenção de 12 repórteres pelas suas publicações sobre a covid-19 em apenas um mês e alertaram para a pressão das autoridades nas informações relacionadas com a doença.

Segundo denunciou ao jornal Bianet Erol Önderoglu, o representante dos Repórteres Sem Fronteiras, na Turquia, os jornalistas detidos são acusados de "espalharem o pânico e medo" com reportagens sobre o novo coronavírus.

Segundo o jornal, citado pela agência Lusa, este ano dezenas de jornalistas foram detidos por informar sobre eventos importantes na política do país, como a situação dos refugiados na fronteira turco-grega, a ofensiva militar turca na Líbia ou a operação na região síria de Idlib.



As associações de jornalistas da Turquia também recordam a recente reforma judicial para libertar 90.000 presos com o objetivo de descongestionar as prisões perante o avanço da covid-19, uma medida que não abrangeu jornalistas, políticos e ativistas que estão presos.

"Devemos ser uma sociedade em que as notícias possam viajar livremente. Acreditamos que os jornalistas presos devem ser libertados o mais rápido possível para garantir a paz no país", defendeu também hoje a Sociedade de Jornalistas Turca.



Em março deste ano, dois jornalistas turcos foram condenados a nove anos de prisão por causa de uma reportagem sobre o funeral de um oficial dos serviços secretos turcos alegadamente morto na Líbia. O director de notícias Baris Terkoglu e o repórter Hulya Kilinc foram detidos, após a publicação de um vídeo no site da OdaTV que afirmava mostrar o enterro do oficial.

Segundo o Stockholm Center for Freedom que acompanha os casos de perseguição de jornalistas turcos, só no ano de 2018, 122 jornalistas foram condenados a penas de prisão.

A Turquia ocupa a 154.ª posição de um total de 180 países analisados ​​no ranking mundial de liberdade de imprensa dos Repórteres Sem Fronteiras e é o segundo Estado com mais jornalistas presos, contando-se 85 profissionais detidos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.