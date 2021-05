Covid-19. Japão prolonga medidas de emergência

O país está a tentar controlar uma quarta vaga de infecções menos de dois meses antes dos Jogos Olímpicos.

O país está a tentar controlar uma quarta vaga de infecções menos de dois meses antes dos Jogos Olímpicos.

O Japão deverá prolongar as medidas de emergência do coronavírus em Tóquio e várias outras regiões por cerca de três semanas, de acordo com as autoridades. O país está a tentar controlar uma quarta vaga de infecções menos de dois meses antes dos Jogos Olímpicos.

O estado de emergência - o terceiro na capital desde o início da pandemia - foi convocado em finais de Abril e deveria originalmente terminar a 11 de Maio, mas foi prolongado até ao final deste mês, uma vez que as restrições às empresas não conseguiram controlar as infecções. Os meios de comunicação social afirmaram que a última prorrogação poderia durar até 20 de Junho.

As infecções diminuíram em Tóquio nos últimos dias, mas o número de casos diários ainda é demasiado elevado para justificar o fim das medidas, de acordo com especialistas, enquanto que os hospitais estão a lutar com um número recorde de pacientes covid-19 nos cuidados intensivos

Jogos olímpicos em Tóquio

O jornal Asahi Shimbun diz que os Jogos do Japão devem ser cancelados.

Há sinais de que as pessoas estão a baixar a guarda após semanas de restrições, segundo o ministro da economia, Yasutoshi Nishimura, que está a supervisionar a resposta do país ao vírus. "Em Osaka e Tóquio, o fluxo de pessoas está a começar a aumentar, e há preocupações de que as infecções irão aumentar", disse Nishimura na sexta-feira, no início de uma reunião com especialistas em saúde do governo.

