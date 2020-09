Cerca de mil pessoas protestaram em Roma contra a vacina e o uso de proteção facial. O primeiro-ministro respondeu com o número de 276 mil infeções e 35 mortes no país.

Covid-19. Itália regista 1695 novos casos em dia de manifestação anti-máscara

A Itália registou 1.695 novos casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, e superou a barreira dos 276 mil infetados desde o início da crise pandémica, divulgou o Ministério da Saúde italiano. No país, houve mais 16 vítimas mortais.

Em termos totais, e desde o início da crise da doença covid-19 no país, em 21 de fevereiro, Itália contabiliza 276.338 casos de pessoas que ficaram infetadas pelo novo coronavírus.

Foi com estes números que o primeiro-ministro italiano, Giuseppe Conte respondeu aos cerca de mil manifestantes que ontem protestaram no centro de Roma contra a obrigação de vacinar as crianças em idade escolar e o uso da máscara, constatou a agência France Presse.

“Não à obrigação de vacinar, sim à liberdade de escola”, “Não à máscara nas escolas, não ao distanciamento”, “A liberdade pessoal é inviolável” e “Viva a liberdade”, podia ler-se em cartazes transportados pelos manifestantes, a maioria dos quais não usava máscara.

A multidão era composta essencialmente de militantes antivacinas e das teorias de conspiração, embora a polícia temesse também uma participação significativa de grupos fascistas, próximos deste movimento antigovernamental e antimáscara.



Interrogado antes sobre a manifestação, o chefe do Governo, Giuseppe Conte, respondeu com os números da epidemia em Itália: “Mais de 274.000 infetados e 35 mil mortos. Ponto final”.

Conte adiantou estar confiante de que o outono não levará a um novo confinamento geral no país, mas apenas a “intervenções direcionadas” onde for necessário.

Mais 16 mortes

Dados divulgados ontem pelo Ministério da Saúde italiano dão conta de 16 novas vítimas mortais associadas à covid-19 e 1.695 casos registados nas últimas 24 horas.

Os totais ascendem agora a 35.534 mortos em 276.338 infetados, dos quais 209.601 foram dados como recuperados, incluindo 583 nas últimas 24 horas.

Mais testes

Apesar de admitir que o país registou na sexta-feira o maior número de novos contágios desde maio (1.733), Conte frisou que Itália também está a alcançar “um recorde no número de testes” realizados.

Dentro da sua estratégia para detetar novos casos de infeção, as autoridades italianas estão a realizar testes em todos os aeroportos e portos do país, em especial a pessoas que chegam de países classificados como "de risco", como é o caso de Espanha, Grécia, Malta e Croácia, territórios que são destino de férias de muitos italianos.

“Podemos enfrentar o outono com confiança", afirmou Giuseppe Conte.

Com Lusa

