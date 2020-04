A Itália celebra hoje o 75.º aniversário da libertação do fascismo em 1945 com a população confinada em suas casas pela pandemia da covid-19, que já causou quase 26 mil mortes no país.

Covid-19. Itália celebra confinada o seu Dia da Libertação

Lusa A Itália celebra hoje o 75.º aniversário da libertação do fascismo em 1945 com a população confinada em suas casas pela pandemia da covid-19, que já causou quase 26 mil mortes no país.

Todos os anos, a Itália celebra o feriado nacional com concertos, eventos e exposições para lembrar como o país conseguiu controlar as cidades do Norte e expulsar as tropas nazis para a Alemanha.



Este ano, os italianos comemoram a data histórica sem poder sair às ruas devido às medidas de confinamento impostas pelo Governo para controlar a pandemia do novo coronavírus.

Ainda assim, o Presidente da República, Sergio Mattarella, quis prestar uma homenagem solitária no Altar da Pátria, na Praça de Veneza de Roma.

Hoje, os italianos devem sair para as suas varandas e cantar o tradicional hino partidário "Bella Ciao" às 15:00, um gesto que demonstra a unidade em temos de crise.

Numa mensagem, Mattarella pediu a todos os italianos para mostrar unidade e solidariedade num momento de especial dificuldade e agradeceu aos trabalhadores da saúde, das cadeias produtivas e serviços essenciais, que estão mais expostos ao vírus.

O Presidente de Itália lembrou também que, no 25 de abril de 1945, nasceu uma nova Itália, "unida em torno de valores morais e civis universais, que conseguiram construir seu próprio futuro".

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou cerca de 200 mil mortos e infetou quase 2,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Mais de 736 mil doentes foram considerados curados.

Os Estados Unidos são o país com mais mortos (50.360) e mais casos de infeção confirmados (cerca de 884 mil).

Seguem-se Itália (25.969 mortos, em quase 193 mil casos), Espanha (22.902 mortos, mais de 223 mil casos), França (22.245 mortos, mais de 159 mil casos) e Reino Unido (19.506 mortos, mais de 143 mil casos).

Portugal contabiliza 854 mortos associados à covid-19 em 22.797 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Portugal cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o Governo anunciou hoje a proibição de deslocações entre concelhos no fim de semana prolongado de 01 a 03 de maio.

