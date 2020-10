As escolas continuam abertas mas as empresas, comércio, bares e restaurantes encerram novamente. Os ingleses regressam a casa para travar a epidemia.

Covid-19 Inglaterra volta a entrar em confinamento

AFP As escolas continuam abertas mas as empresas, comércio, bares e restaurantes encerram novamente. Os ingleses regressam a casa para travar a epidemia.

O Primeiro-Ministro Boris Johnson anunciou novo confinamento de quatro semanas para toda a Inglaterra a partir da próxima quinta-feira, medida anunciada esta noite, quando o país já ultrapassa o milhão de infeções e previsões indicam a continuação do aumento dos casos.

A medida irá ser votada no Parlamento e durará até ao início de dezembro. Todas as lojas, exceto as essenciais, irão fechar, assim como os restaurantes e bares, embora as escolas e universidades permaneçam abertas.

O primeiro-ministro anunciou também que serão efetuados pagamentos estatais aos trabalhadores assalariados até 80% dos seus salários durante o novo período de confinamento.

"Sabemos o custo destas restrições, os danos que provocam, o impacto no emprego e na subsistência e a saúde mental das pessoas", disse o primeiro-ministro Boris Johnson.

As análises sugerem que os certos hospitais em Inglaterra poderiam ficar sem capacidade numa questão de semanas, e as mortes poderiam atingir os vários milhares por dia, salientou o primeiro-ministro britânico.

Mais de um milhão de casos

O anúncio de novas restrições veio no mesmo dia em que os dados oficiais mostraram que os casos de vírus no Reino Unido desde o início da pandemia tinham ultrapassado um milhão. As medidas estão em consonância com as tomadas por outros governos na Europa, onde as infeções estão também a aumentar ao mesmo tempo que o tempo fica mais frio.

São menos restritivas do que as limitações do primeiro confinamento, quando as escolas foram encerradas, e destinam-se a permitir que as pessoas continuem a trabalhar. Ainda assim, representa uma mudança de rumo significativa - e politicamente arriscada - para Johnson, que durante semanas recuou contra outro confinamento, chamando-lhe a opção "nuclear" que poderia ser economicamente "desastrosa".

Em vez disso, concentrou-se num sistema de três níveis de restrições em Inglaterra para combater surtos localizados, mesmo quando os governos da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, que estabelecem as suas próprias políticas de combate ao vírus, optaram por medidas mais duras.

Mortes duas vezes pior do que na primeira fase

O discurso ao país de Boris Johnson foi feito ao lado do Conselheiro Científico Chefe Patrick Vallance e do Médico Chefe da Inglaterra Chris Whitty.

A "prevalência desta doença tem vindo a aumentar muito rapidamente nas últimas semanas". disse Whitty. Ele citou um aumento de pacientes Covid no hospital e advertiu, "se não fizermos nada, o resultado inevitável é que estes números subirão e acabarão por exceder o pico que vimos na Primavera". Vallance disse que os modelos mostraram que as mortes podem potencialmente ser duas vezes mais elevadas do que a primeira vaga da pandemia.

