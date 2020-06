Apesar de não se tratar de uma segunda vaga, os especialistas alertam para a necessidade de a vigilância permanecer ativa.

Mundo 2 min.

Covid-19. Infeções aumentam na fronteira de França

Apesar de não se tratar de uma segunda vaga, os especialistas alertam para a necessidade de a vigilância permanecer ativa.

Em Meurthe-et-Moselle e Meuse, na região francesa fronteiriça com o Luxemburgo, tem havido um aumento da transmissão do novo coronavírus.

Segundo o L'Essentiel, a notícia é avançada pelo próprio presidente da câmara Eric Freysselinard, que alertou para um aumento das contaminações, no seu departamento do Grande Este, correspondente, neste momento, a 21 casos de infeção pelo vírus em 100 mil habitantes.

O autarca atribui esta tendência, que considera preocupante, a "um afrouxamento dos comportamentos" desde o início da desconfinamento.

A Agência Regional de Saúde registou em Meurthe-et-Moselle 321 novas contaminações entre 11 de Maio e 9 de Junho, e 1.267 casos de contacto. A taxa de incidência do vírus na localidade está, assim, acima da média nacional francesa, que é de quatro casos por 100 mil habitantes (face aos 21 por 100 mil deste departamento).

"As pessoas respeitam as medidas quando vão às compras e ao escritório, mas há um laxismo nas festas com vizinhos ou família", remata.

Meurthe-et-Moselle não é, contudo, caso único no aumento da transmissão na região. Em Meuse, as infeções triplicaram nos últimos dias.

De acordo com a AFP, a localidade passou de 7,7 novos casos por 100 mil habitantes para 27 em 100 mil, entre 2 e 7 de Junho.

Para os aumentos verificados nestas duas regiões - seis vezes superiores à média nacional (4,3) e quase três vezes superiores à média regional (8,8) - estará também a contribuir o número de testes realizados desde o desconfinamento.

"Meurthe-et-Moselle e Meuse são departamentos que testam muito" a sua população, o que mecanicamente leva a uma maior detecção de novos casos nestes territórios, explicou a Agência Regional de Saúde (ARS), questionada pela AFP.



Apesar de não se tratar de uma segunda vaga, os especialistas alertam para a necessidade de serem tomadas precauções. Mesmo assim, a situação parece estar controlada.



"Estes números devem ser analisados à luz de outros indicadores de vigilância epidemiológica (...) que não mostram sinais de ressurgimento de epidemias", explica a Agência, acrescentando que a "circulação activa" do vírus está "controlada" e que "nesta fase, não há qualquer impacto nos serviços hospitalares dos departamentos em causa".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.