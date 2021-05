Covid-19. Incidência na Alemanha cai para 35 casos, patamar fixado para alívio das medidas

A incidência acumulada de novos casos de covid-19 baixou na Alemanha para cerca de 35 contágios por 100 mil habitantes em sete dias, patamar fixado pelas autoridades alemãs para passar à fase seguinte de aligeirar as medidas de restrição.

Lusa A incidência acumulada de novos casos de covid-19 baixou na Alemanha para cerca de 35 contágios por 100 mil habitantes em sete dias, patamar fixado pelas autoridades alemãs para passar à fase seguinte de aligeirar as medidas de restrição.

Este domingo foi registada uma incidência de 35,2 casos por 100 mil habitantes, consolidando a contínua queda deste indicador, segundo dados do Instituto Robert Koch (RKI) de virologia, citados pela agência espanhola Efe.



No sábado, a incidência de novos casos numa semana situava-se nos 37,5 novos casos por 100 mil habitante, um número muito inferior ao registado no domingo passado (64,5).

Segundo os dados do RKI, foram registadas nas últimas 24 horas, 3.852 infeções, quase metade das registadas há uma semana, e 56 óbitos, menos 26 do que no sábado.

A agência espanhola Efe ressalva que estes números são geralmente baixos nos fins de semana, uma vez que são realizados menos testes e há um abrandamento das atualizações de dados.

O pico de contágio em toda a pandemia foi registado em dezembro, com 197,6 casos por semana por 100.000 habitantes.

De acordo com os critérios do Instituto Robert Koch, baseados em decisões políticas, as medidas restritivas podem ser aliviadas após vários dias abaixo dos 35 casos por 100 mil habitantes.

Trata-se de um aligeiramento progressivo das medidas que é aplicado a nível regional ou local e cuja fase anterior começou por ser vários dias abaixo dos 100 casos numa semana

Inversamente, se subir acima das 100 novas infeções, ativa-se o chamado "travão de emergência" e são reativadas as restrições mais severas, refere a Efe.

Desde o início da pandemia, foram registados 3,6 milhões de casos de covid-19 na Alemanha, dos quais 3,4 milhões são doentes recuperados, e 88.406 morte.

Até hoje, já foram administradas 35,4 milhões primeiras doses de vacina, o que corresponde a 42,6% do total da população, enquanto 14,1 milhões (17,1% da população) já têm a vacinação completa com a toma das duas doses.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.524.960 mortos no mundo, resultantes de mais de 169,3 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

