Covid-19. Incidência acumulada na Alemanha baixou para 40 casos

Lusa

A incidência acumulada de novos casos de covid-19 em sete dias na Alemanha situa-se abaixo dos 40, por cada 100 mil habitantes, o valor mais baixo desde meados de outubro de 2020, informou hoje o Instituto Robert Koch.

Nas últimas 24 horas registaram-se 7.380 casos positivos de SARS CoV-2 e 192 óbitos.

Na sexta-feira passada foram detetadas 8.769 infeções e 226 mortes.

De acordo com o Instituto Robert Koch (RKI), a tendência é descendente desde finais de abril quando se registou o pico da "terceira onda".

Na Alemanha, morreram 88.187 pessoas e registaram-se 3.669.870 contágios de covid-19 desde o início da crise sanitária.

De acordo com o serviço alemão DIVI, que gere o setor dos internamentos, 2.836 encontravam-se hospitalizadas em unidades de cuidados intensivos na quinta-feira.

De acordo com o Ministério da Saúde, 41,5% da população (34,5 milhões de pessoas) já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus enquanto que 15,7% (13 milhões) foi inoculado com as duas doses do composto.

A chanceler Angela Merkel anunciou na quinta-feira que os menores de entre 12 e 16 anos podem agendar a vacina contra a covid-19 a partir do dia 07 de junho, data em que termina a prioridade por motivos de idade, doença ou profissão.

