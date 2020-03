Covid-19. Hospitais privados espanhóis passam a estar disponíveis para a comunidade

Empresas de material de saúde obrigadas a informar o estado sobre o que têm em stock no prazo de 48 horas. Médicos internos de especialidade vão ver contratos prolongados automaticamente e internos aprovados nas provas gerais reforçam recursos humanos dos hospitais.

Ana TOMÁS

Na sequência da declaração do estado de emergência, este sábado, e em vigor esta segunda-feira, desde as 8h, o governo espanhol anunciou novas medidas na área da saúde que passam pela colocação dos hospitais privados ao serviço das do Serviço Nacional de Saúde.

A decisão foi anunciada este domingo pelo ministro da Saúde, Salvador Illa, refere o El País e será operacionalizada com a ajuda dos delegados de saúde das comunidades autónomas que poderão dispor de "todos os meios" do sistema privado que sejam necessários para combater a epidemia.

Outro dos anúncios é a possibilidade de se "habilitarem todos os espaços públicos e privados" com capacidade para poderem ser convertidos temporariamente em enfermarias.

Outra medida de carácter imediato é que obriga as empresas de material de saúde a informarem o governo , no máximo até 48 horas, do stock que têm.

O governo espanhol determinou também que, para reforçar os recursos humanos dos hospitais, muitos dos quais já com profissionais contagiados e de quarentena, os internos de medicina que estejam no quarto ano de especialidades como medicina interna, cuidados intensivos e geriatria "verão prolongada" a duração dos seus contratos, ficando suspensas "as rotações" e sendo autorizadas contratações internos que ainda não tenham completado a especialidade, mas tenham passado nas provas gerais.

Comboios reduzidos em 85%

O ministro dos José Luis Ábalos, ministro dos Transportes e da Mobilidade anunciou também este domingo que os comboios da Renfe ficaram reduzidos em 85% da sua capacidade e os restantes, autocarros, aviões e transportes marítimos a 50%.



Estado de emergência alargado

O mesmo governante explicou depois à RNE, a rádio nacional espanhola, que o estado de emergência deverá durar mais que 15 dias exigidos por lei e que o governo procurará formas de prolongar, dentro do quadro legal do país, estas medidas que obrigam os cidadão a permanecer em casa, salvo situações excecionais.

"É evidente que não temos um calendário certo. Se não tomarmos medidas especialmente duras para conter a propagação do vírus e portanto o impacto na saúde e na vida [das pessoas]... então não terão nenhum efeito", afirmou.