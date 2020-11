Nas últimas 24 horas foram registadas 46.290 novas infeções e 231 mortes, informou esta noite a Santé Publique France. Mais 1.884 pessoas foram internadas nos hospitais por causa da epidemia.

Covid-19. Há mais de 3.500 doentes nos cuidados intensivos em França

AFP Nas últimas 24 horas foram registadas 46.290 novas infeções e 231 mortes, informou esta noite a Santé Publique France. Mais 1.884 pessoas foram internadas nos hospitais por causa da epidemia.

Nas últimas 24 horas foram registadas 46.290 novas infeções e 231 mortes, informou esta noite a Santé Publique France.

O número de pessoas na unidade de cuidados intensivos é de 3.569, com 289 novas admissões em 24 horas, de acordo com os números publicados.

Covid-19. Um em cada cinco testes é positivo em França Sábado faleceram 224 pessoas devido à doença e registaram-se mais de 35 mil novos casos positivos.

O número de camas de reanimação, que já tinha aumentado de 5.100 para 5.800 após a primeira vaga de epidemia, foi reforçado para 6.400 no início da semana e deverá em breve exceder as 7.000, segundo o Ministro da Saúde Olivier Véran. Este aumento destina-se a evitar a saturação dos hospitais, enquanto que o Instituto Pasteur prevê que existam cerca de 6.000 pacientes em cuidados intensivos até meados de Novembro, mesmo que a contenção em vigor desde sexta-feira deva ser tão eficaz como a da Primavera.

46.290 novos casos de contaminação foram registados durante 24 horas, em comparação com 35.641 no dia anterior, e a proporção de pessoas contaminadas entre as testadas (taxa de positividade) aumentou ligeiramente para 20,4%, em comparação com 20,2% no dia anterior.

Covid-19. A Europa reconfina-se ao som de protestos que aumentam de tom As infeções aumentam, as restrições ficam mais duras e as manifestações crescem entre as populações europeias, que alertam para as desigualdades. A situação país a país.

Nestas 24 horas, a epidemia causou 231 mortes adicionais nos hospitais. A França contabiliza 37,019 mortes de Covid-19 desde o início da epidemia. O número de pessoas hospitalizadas é de 24.008, comparado com 23.013 ao sábado (+995). Nas últimas 24 horas foram internados 1.884 novos pacientes Covid nos hospitais franceses.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.