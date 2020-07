Tal como o Luxemburgo, a França está atualmente a assistir a um aumento de novas infecções e registou mais de 1.000 novos casos em 24 horas.

Covid-19. Grande Este volta a ser "zona vermelha" na taxa de transmissão do vírus

Tal como o Luxemburgo, a França está atualmente a assistir a um aumento de novas infecções e registou mais de 1.000 novos casos em 24 horas.

A região do Grande Este francês está de novo classificada a vermelho, no que diz respeito à taxa de transmissão (Re) do vírus da covid-19 - que se baseia no número de pessoas infectadas por pessoas doentes .

Com o novo coronavírus novamente a circular em França, bem como em países vizinhos como Luxemburgo e a Bélgica, alguns dos indicadores que avaliam a evolução do Sars-Cov-2 voltam a atingir níveis mais elevados. É o caso da região da Grande Este, que, segundo dados da Santé Publique France, divulgados esta quinta-feira, 23 de julho, e citados pela RTL, viu a taxa de transmissão do vírus atingir o valor de 1,72. A média em França é de 1,29.

Este é, no entanto, o único indicador que coloca a região como zona vermelha. Esta cor vermelha é a que indica um maior grau de severidade, enquanto a verde representa os valores mais baixos, correspondente à maior contenção da doença.

Apesar disso, nos outros indicadores - taxa de casos confirmados por 100 mil habitantes nos últimos sete dias, número de testes positivos e ocupação de camas em cuidados intensivos - a região continua a verde, com a situação controlada.

Apenas dois departamentos do Grande Este, Vosges e Bas-Rhin, foram entretanto classificados com "vulnerabilidade moderada" (laranja), pelas autoridades sanitárias. A razão prende-se com o facto da taxa de incidência ser superior ao limiar de vigilância, fixado em 10 casos positivos por 100 mil habitantes.

De acordo com os dados das autoridades de saúde francesas, o país está atualmente a assistir a um aumento de novas infecções e registou mais de 1.000 novos casos e dez surtos em 24 horas.

