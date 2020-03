É o segundo país europeu, depois de Itália, a decretar este tipo de medida.

Covid-19. Governo espanhol decreta quarentena para todo o país

Todas as regiões de Espanha vão ser colocadas em quarentena, a partir de segunda-feira de manhã.

"As medidas que vamos a adoptar são drásticas e vão ter consequências", avisou o presidente do governo espanhol, anunciou este sábado Pedro Sánchez.

O decreto aprovado pelo governo e que irá limitar os movimentos dos cidadãos em toda a Espanha entrará em vigor a partir de segunda-feira, às oito da manhã.

A partir daí será apenas permitido sair de casa para ir a trabalhar, comprar alimentos ou medicamentos, assim como o regresso ao local de residência e viajar para cuidar de idosos, menores e dependentes, refere o El País.

O exército estará nas ruas para controlar essa circulação, agora restringida, e ajudar a garantir o seu cumprimento, podendo pedir justificações sobre esses movimentos.



Sanchez advertiu que "a circulação deve ser feita individualmente", a menos que um dependente careça de ser acompanhado.

“A autoridade em todo o território é a do governo de Espanha e o decreto entra em vigor de forma imediata, sendo publicado esta noite no BOE [Boletim Oficial do Estado]", afirmou.

O documento prevê a possibilidade de requisição temporária de bens, por parte do Estado, e imposição de contribuições pessoais obrigatórias.

O vírus já infetou mais de 6200 pessoas em Espanha e provocou 191 vítimas mortais.



AT