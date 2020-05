Boris Johnson também anunciou a intenção de estabelecer "uma quarentena para as pessoas que entram no país de avião".

Covid-19. Governo britânico prolonga confinamento até 01 de junho

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou hoje que o período de confinamento do novo coronavírus será prorrogado até 01 de junho, quando espera poder reabrir gradualmente as lojas e escolas primárias.

"Embora tenhamos feito progressos no cumprimento de pelo menos algumas das condições que estabeleci, ainda não cumprimos todas. Portanto, não é o momento para encerrar esta semana a contenção", decretada no final de março, disse Boris Johnson, acrescentando que pretende reabrir lojas e escolas primárias "no início de junho" e alguns bares e restaurantes no início de julho.

Se os cientistas o aconselharem, o setor hoteleiro e alguns espaços públicos também poderão ser reativados em julho, disse o líder conservador, anunciando em discurso "os primeiros passos cautelosos" no combate à pandemia da covid-19.

Johnson também apresentou um novo "Covid Alert System" de cinco níveis, que permitirá que a evolução da pandemia seja monitorizada em diferentes partes do território e que as restrições sejam modificadas consoante o necessário.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 279 mil mortos e infetou mais de quatro milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 1.135 pessoas das 27.581 confirmadas como infetadas, e há 2.549 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

