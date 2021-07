Kay Ivey, governadora do estado do Alabama, diz que o surto de novas infecções se deve a uma relutância entre muitos no estado em ser inoculado.

Governadora nos EUA diz que é "tempo de começar a culpar os não vacinados" pelo aumento dos casos.

Redação Kay Ivey, governadora do estado do Alabama, diz que o surto de novas infecções se deve a uma relutância entre muitos no estado em ser inoculado.

A governadora republicana do Alabama diz ser "altura de começar a culpar a população não vacinada" pelos casos crescentes de covid-19, no meio da preocupação de que meses de desinformação sobre a necessidade e eficácia das vacinas esteja a alimentar um ressurgimento de infecções por coronavírus em vários estados.

Kay Ivey disse que as vacinas são "a maior arma que temos para combater a covid" e acrescentou que um surto em novos casos de coronavírus no Alabama se deve a uma relutância entre muitas pessoas no estado em serem inoculadas. Apenas cerca de um terço das pessoas elegíveis no Alabama receberam uma vacina, uma das mais baixas taxas nos EUA. "As pessoas devem ter bom senso", disse a governadora do Alabama. "Mas é altura de começar a culpar as pessoas não vacinadas, não as pessoas vacinadas". São as pessoas não vacinadas que nos estão a desapontar". Ivey acrescentou que quase todas as novas hospitalizações e mortes devidas à covid são pessoas não vacinadas. "Estas pessoas estão a escolher um estilo de vida horrível de dor auto-infligida", disse ela.

As críticas aos que são elegíveis para serem vacinados e optaram por não receber a vacina, apesar de vacinas disponíveis, seguem um esforço concertado entre os teóricos da conspiração e outros sobre os meios de comunicação social e os meios conservadores, como a Fox News, para semear dúvidas infundadas sobre a segurança ou necessidade de vacinações, apesar de uma série de provas sobre a sua capacidade de proteger as pessoas dos piores efeitos do vírus, incluindo a morte.

Algumas destas falsidades foram defendidas por republicanos eleitos, enquanto outros membros destacados do partido se recusaram a apoiar activamente a adopção de vacinas.

Outros, como o líder da minoria do senado e republicano do Kentucky, Mitch McConnell, declararam sempre o seu apoio às vacinas.

E no Alabama e no vizinho Mississippi, por exemplo, a relutância em tomar a vacina pode ser impulsionada por factores económicos, bem como pela política ou pelo simples receio de uma nova vacina. Mas também, para muitos residentes negros, lutam para superar uma desconfiança histórica em relação ao governo e ao sistema de saúde, devido a uma história não só de negligência mas também de abuso médico racista, como o estudo de décadas do Tuskegee, patrocinado pelo governo, onde homens afro-americanos foram coagidos a fazer uma experiência de sífilis.

Os comentários de Ivey na quinta-feira surgiram na sequência da notícia que mais de nove em cada 10 mortes de Covid nos EUA agora são de pessoas que ainda não foram vacinadas. No entanto, apenas 56,2% dos americanos elegíveis receberam pelo menos uma dose de vacina, de acordo com os Centros de Controlo e Prevenção de Doenças. No total, apenas 51% dos republicanos disseram em meados de Junho que tinham recebido pelo menos uma dose de vacina, contra 83% dos democratas, de acordo com uma sondagem da AP-NORC. Mas, nos últimos dias, alguns dos principais conservadores começaram a apelar à vacinação após um surto de infecções em vários estados. Na Flórida, o governador republicano, Ron DeSantis, apontou esta semana dados mostrando que a grande maioria dos pacientes hospitalizados Covid-19 não tinham recebido vacinas. "Estas vacinas estão a salvar vidas", disse DeSantis.

A Casa Branca, que está a tentar aumentar as taxas de vacinação, disse que está a começar a ver um ligeiro aumento na aceitação em alguns estados, tais como Arkansas, Florida, Louisiana, Missouri e Nevada, onde os casos de covid estão a aumentar.

O aumento das infecções tem inundado alguns hospitais no sul dos EUA, levando a um aumento dos pedidos para que as pessoas tomem as vacinas disponíveis.

