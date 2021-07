A incidência epidémica deixou de baixar há cinco dias e está mesmo a aumentar, o que faz temer que, como aconteceu no Reino Unido, chegue uma nova vaga epidémica a França “a partir de finais de julho”.

França registou nove mortos e 2.549 novos casos nas últimas 24 horas

França registou nove mortes e 2.549 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, e o número de doentes hospitalizados subiu ligeiramente, indicou hoje o Governo francês.

Desde que se começou a elaborar esta estatística, em março de 2020, morreram de covid-19 em França 111.161 pessoas.

Quanto aos novos casos, 2.549, são menos do que os 3.006 de sábado, mas há que ter em conta que durante os fins de semana se fazem menos testes e que os números de sábado representam uma subida significativa em relação aos 2.683 positivos de sexta-feira e aos 2.664 de quinta-feira.

O número de doentes hospitalizados, que estava a diminuir há semanas de forma quase ininterrupta, subiu hoje ligeiramente, com 7.913 pessoas internadas, mais uma do que no dia anterior, o que pode indicar uma mudança de tendência que preocupa o Governo, que teme um agravamento da pandemia nas próximas semanas.

De qualquer forma, o número de hospitalizações manteve-se pelo segundo dia consecutivo abaixo do limiar das 8.000, o que não acontecia desde os primeiros dias de outubro do ano passado.

Algo semelhante ocorreu nas unidades de cuidados intensivos, com mais duas pessoas aí internadas, aumentando o total para 1.104.

O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, fez hoje notar que a incidência epidémica deixou de baixar há cinco dias e está mesmo a aumentar, o que faz temer que, como aconteceu no Reino Unido, chegue uma nova vaga epidémica a França “a partir de finais de julho”.

No que diz respeito à vacinação, em França receberam pelo menos uma dose da vacina 35.549.222 pessoas, o que representa 51,2% da população, e concluíram o protocolo de imunização 24.426.131 pessoas, ou seja, 36,2%.

