Covid-19. França regista quase 9000 novos casos em 24 horas

Paula SANTOS FERREIRA É um triste recorde: 8975 infeções. Desde o início da epidemia que o país não detetava tantos casos de um dia para o outro. Na sexta-feira faleceram mais 18 pessoas.

O número de novos casos detectados em 24 horas em França aumentou para 8975 na sexta-feira, um número recorde desde o início da epidemia neste país. Ontem registaram-se também mais 18 mortes devido à covid-19, e 29 pessoas foram hospitalizadas.

A situação está a piorar neste país com a propagação do vírus a espalhar-se a um nível que poderá ser pior do que no início da crise pandémica em março.

França encerra 22 escolas quatro dias depois do início das aulas Pelo menos 22 estabelecimentos de ensino tiveram de ser encerrados em França quatro dias depois do início do ano escolar por terem sido detetados casos de covid-19, disse hoje o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Já quarta e quinta-feira os números diários de novas infeções situaram-se acima dos sete mil casos, 7157 ontem e 7017 na quarta-feira.



Atualmente encontram-se internadas devido à infeção pela SARS CoV-2 461 pessoas, das quais 473 pessoas em estado grave em reanimação.

França conta já com 30 156 infeções e 30 724 mortes desde o início da epidemia no país.

