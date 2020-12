Desde o início da pandemia foram registados 2.620.425 contágios em França.

Covid-19. França regista mais 251 mortes e 19.927 novos casos

Lusa Desde o início da pandemia foram registados 2.620.425 contágios em França.

A França comunicou hoje 19.927 novos casos de infeções por coronavírus e 251 mortes, o que faz com que o total de vítimas mortais da pandemia no país se eleve a 64.632 desde março.

O número de novos casos é inferior ao de quarta-feira, quando tinha havido uma subida acentuada, com 26.457 casos, depois dos 11.395 do dia anterior. Desde o início da pandemia foram registados 2.620.425 contágios em França.

As autoridades sanitárias indicaram que no último dia do ano havia 24.440 pessoas hospitalizadas por covid-19, uma diminuição de 153 em relação a quarta-feira.

Nas unidades de cuidados intensivos estavam internadas 2.634 doentes, uma redução de 27 em comparação com o dia anterior.

O Ministério da Saúde francês indicou hoje que foi identificado o primeiro caso em França de uma pessoa infetada com a estirpe de coronavírus detetada inicialmente na África do Sul, uma variante que se suspeita ser mais contagiosa.

A França mantém hoje a proibição de circulação na via pública entre as 20:00 e as 06:00, caso não haja uma justificação válida, uma medida que está a ser aplicada desde que terminou o segundo confinamento, no dia 15 de dezembro.

O Governo mobilizou cerca de 100.000 polícias para que se cumpram as restrições, numa noite em que tradicionalmente há grandes concentrações nas ruas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.