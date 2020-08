A epidemia está a agravar-se no país onde se tem registado um aumento gradual e exponencial ao longo de toda a semana.

Covid-19. França regista 3.310 infeções nas últimas 24 horas

A França registou nas últimas 24 horas 3.310 infetados com covid-19, confirmando o agravamento da pandemia ao longo desta semana, o que levou as autoridades a ampliar as medidas de prevenção, segundo dados oficiais hoje divulgados.

Segundo a agência francesa para a saúde pública, em relação ao dia anterior houve um agravamento de 2,6% de infetados, contudo o aumento tem sido gradual e exponencial ao longo de toda a semana: terça-feira (1.397 casos), quarta-feira (2.524), quinta-feira (2.669) e sexta-feira (2.846).

Quatro mortes em 24 horas

Nas últimas 24 horas morreram quatro pessoas por covid-19 nos hospitais franceses (as mortes nas habitações não são contabilizadas diariamente), tendo esta pandemia provocado, até hoje, 30.409 mortos em França.

Desde os primeiros registos, em fevereiro, elevam-se para 215.521 pessoas infetadas no país, sendo que existem 252 focos ativos, 17 dos quais registados nas últimas 24 horas.

Em relação ao número de internados, que caiu ligeiramente desde o início da semana, hoje a tendência mudou, embora de forma não muito acentuada, cifrando-se agora nos 4.857, contra os 4.828 de sexta-feira.

Nos cuidados intensivos estão 376 pessoas, mais nove que na véspera.

Mais restrições para Paris e Marselha

As cidades de Paris e Marselha são, desde sexta-feira, consideradas, por decreto, áreas de circulação ativa do vírus, conferindo aos autarcas maiores poderes para impor novas medidas de restrição.

Para já, em Paris é obrigatório o uso de máscaras nas ruas e espaços públicos, mas encara-se a possibilidade de encerrar bares e restaurantes que não respeitem um metro de distância entre os clientes e proibir reuniões com mais de 10 pessoas onde esse distanciamento não aconteça.

A França corre o risco de ver mais países a colocar restrições na circulação de cidadãos, como a aplicada pelo Reino Unido, que exige uma quarentena de 14 dias a quem regresse deste território.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 760 mil mortos e infetou mais de 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



