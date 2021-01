O ministro da saúde francês alertou hoje para a força da disseminação das novas estirpes, com a situação a ser já semelhante às vésperas do segundo confinamento. O País está à beira de fechar tudo de novo.

Mundo 2 min.

Covid-19. França regista 2000 infeções diárias pelas novas variantes

Paula SANTOS FERREIRA O ministro da saúde francês alertou hoje para a força da disseminação das novas estirpes, com a situação a ser já semelhante às vésperas do segundo confinamento. O País está à beira de fechar tudo de novo.

“Queremos evitar uma epidemia dentro da epidemia”, declarou esta manhã o ministro da Saúde francês Olivier Véran durante a conferência sobre o ponto da situação da covid-19 em França.



As notícias não foram nada boas deixando antever que para a semana a população francesa pode deparar-se com um terceiro confinamento “muito rígido” como já avisou ontem, quarta-feira, Gabriel Attal, porta-voz do governo francês.

Esta manhã, Olivier Véran divulgou a situação pandémica no País onde os números diários de novas infeções continuam acima dos 20 mil e os internamentos estão a lotar os hospitais, havendo zonas em que estes estabelecimentos já estão a transferir doentes para outras regiões.

27 mil internamentos

Quarta feira estavam internados 27 mil doentes dos quais 3.100 em reanimação, “números quase idênticos aos que se registaram antes do segundo confinamento”, disse o ministro.

No aumento das infeções começa a ser visível a força da propagação das novas variantes, sobretudo inglesa e sul-africana, que se espalham com maior rapidez e são mais contagiosas.

"Apesar de todos os nossos esforços", passámos de 500 pacientes por dia infetados por uma nova variante, no início de janeiro “para mais de 2.000 atualmente”, alertou Olivier Véran, explicando que “essencialmente se trata de contaminações pela variante inglesa”. Mas também existem transmissões, a um nível muito baixo “pela variante de origem sul-africana".

O governante foi claro: "Estas variantes são suscetíveis de causar uma onda de epidemia muito forte", como está a acontecer em Inglaterra ou Espanha. “Uma epidemia dentro da pandemia”, o que “temos de evitar”.

Para Olivier Véran o recolher obrigatório às 18h00, embora não esteja a ser suficiente para quebrar o aumento da curva de infeções evitou que França "já estivesse a viver uma terceira vaga". Mas as previsões não são nada animadoras como reconheceu.

“Queremos evitar uma epidemia dentro da epidemia” porque “se nada fizermos este cenário será uma realidade”, reconhece o ministro.

Covid-19. França prestes a entrar no terceiro confinamento "muito rígido" O presidente francês tem diferentes cenários em cima da mesa, um deles o "confinamento muito duro". A decisão depende da evolução das infeções nos próximos dias, declarou hoje Gabriel Attal.

À espera de sábado

O Governo vai esperar por sábado para receber o estudo sobre o impacto das novas variantes na situação pandémica no País e a partir daí tomar decisões.

A imprensa francesa já anunciou que o presidente francês Emmanuel Macron está a tentar tudo para evitar um terceiro confinamento, mas a julgar pelos números diários da covid-19 tal será complicado.



Em cima da mesa, o Governo tem já preparados vários cenários, desde a manutenção das medidas de restrições atuais, o que Gabriel Attal já disse ser “pouco provável” a um confinamento “muito fechado”, para travar o crescimento das infeções que se teme que possam vir a ser “exponenciais e incontroláveis”, como alguns cientistas temem. Em breve, o governo vai anunciar novas medidas, o que pode acontecer no início da próxima semana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.