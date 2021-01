O presidente francês tem diferentes cenários em cima da mesa, um deles o "confinamento muito duro". A decisão depende da evolução das infeções nos próximos dias, declarou hoje Gabriel Attal.

Mundo 2 min.

Covid-19. França prestes a entrar no terceiro confinamento "muito rígido"

Paula SANTOS FERREIRA O presidente francês tem diferentes cenários em cima da mesa, um deles o "confinamento muito duro". A decisão depende da evolução das infeções nos próximos dias, declarou hoje Gabriel Attal.

França está no início da terceira vaga da pandemia alertam os especialistas perante o aumento de infeções e hospitalizações nos últimos dias. Um crescimento que pode ter já a ver com a propagação das novas variantes inglesa e sul-africana no País.



Na terça-feira, dia 26, a França registou 22.086 novos casos de infeção, e nos últimos sete dias foram internadas 11.244 pessoas devido à covid-19, das quais 1.769 nos cuidados intensivos. A pressão dos hospitais sobretudo nos departamentos mais afetados é muito alta e as camas escasseiam de novo.

Perante este cenário e as previsões de que os números vão continuar a disparar Emmanuel Macron está pronto para voltar a adotar medidas mais duras. É que, o recolher obrigatório, a partir das 18 horas em vigor, "tem uma eficácia relativa" e "não está a ser suficiente" para travar a propagação do vírus, especialmente das novas variantes inglesa e sul-africana que se disseminam mais rapidamente e são mais contagiosas. Isso mesmo disse esta quarta-feira Grabriel Attal, porta-voz do governo francês.

Segundo alguma imprensa poderia ser esta quarta-feira que seria anunciada a decisão tomada, mas afinal Emmanuel Macron vai aguardar o relatório que será entregue sábado para então tomar a decisão.

Quais são os cenários?

"Diferentes cenários" estão em cima da mesa para fazer face à evolução da pandemia, confirmou o porta-voz.

Entre eles um "terceiro confinamento muito rígido" e a sua entrada em vigor depende de como as novas variantes inglesa e sul-africana se irão comportar até sábado. Se estas estirpes se desenvolverem a "um ritmo importante", ou seja, elevado a França pode voltar a fechar para a semana, anunciou Gabriel Attal.

"Os diferentes cenários vão desde a manutenção do quadro atual com o recolher obrigatório às 18 horas", o que o porta-voz considera "pouco provável" no estado em que a doença está ao confinamento muito fechado.

A escolha de cada cenário depende dos resultados de um estudo sobre o recolher obrigatório e o impacto das novas variantes até sábado, escreve a imprensa francesa.

França regista mais de 22 mil novos casos de covid-19 em 24 horas O número de internamentos continua a subir, com mais de 2.000 novas hospitalizações desde segunda-feira.

População já esperava novo confinamento

“Não vamos esperar até março para agir”, já tinha avisado Olivier Véran, o ministro da Saúde em declarações ao Le Parisien, no sábado, dia 23.

“Se a propagação das novas variantes não diminuir e se começarem a disseminar por todo o País irão ser tomadas medidas adicionais, obviamente. E será um confinamento. Se percebermos que o vírus começa a aumentar fortemente, fechamos”, declarou o ministro da Saúde àquele jornal.

Covid-19. França à beira do terceiro confinamento O perigo da propagação da nova variante inglesa no País levou o ministro da saúde francês a admitir a possibilidade de fechar de novo os franceses em casa "se a situação assim o exigir". Até agosto toda a população deverá estar vacinada.

A verdade é que a população francesa já está à espera de voltar a ficar fechada em casa. Numa sondagem realizada pela Elabe no início de janeiro, “83% dos franceses” perspetivaram que um terceiro confinamento iria ser adotado “nas próximas semanas”.





Notícia atualizada às 20h31 de 27 janeiro

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.