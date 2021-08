Mais de 120 centros comerciais e lojas com mais de 20.000 metros quadrados do país passam a exigir o documento, a partir de amanhã.

Covid-19

França. Passe sanitário obrigatório em grandes superfícies comerciais a partir de segunda-feira

AFP Mais de 120 centros comerciais e lojas com mais de 20.000 metros quadrados do país passam a exigir o documento, a partir de amanhã.

O passe sanitário será obrigatório a partir desta segunda-feira, em França, em, pelo menos, 122 centros comerciais e lojas com mais de 20.000 metros quadrados.

Segundo a contagem da AFP, com base em decretos preferenciais, o documento será obrigatório para todos os estabelecimentos com estas características, na metade sul do país e na região parisiense.

Milhares voltam a protestar em França contra o passe sanitário Em Metz 4000 pessoas voltaram às ruas para contestar a obrigatoriedade do documento para aceder a locais públicos.

Espaços como as Galeries Lafayette, Printemps, BHV, Le Bon Marché e la Samaritaine e três centros comerciais na capital, bem como o centro de Aéroville perto do aeroporto de Roissy Charles-de-Gaulle, terão de pedir o passe à entrada e exigir o uso de máscara. Quatro departamentos nos subúrbios de Paris (Seine-Saint-Denis, Val d'Oise, Val-de-Marne e Hauts-de-Seine) também emitiram recomendações no sábado abrangendo um total de 32 grandes superfícies, incluindo lojas como o Ikea.

Os outros departamentos em França onde o passe de saúde será obrigatório a partir de segunda-feira nos grandes centros comerciais são: Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Charente-Maritime, Corse-du-Sud, Gard, Haute-Garonne, Gironde, Hérault, Landes, Pyrénées-Orientales, Rhône, Haute-Savoie, Var, Vaucluse.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.