A França registou nas últimas 24 horas 264 mortos devido ao vírus, elevando assim o número total de óbitos no país para 60.229 desde o início da pandemia, segundo divulgaram hoje as autoridades de saúde francesas.

Covid-19. França passa fasquia dos 60 mil mortos desde início da pandemia

Lusa A França registou nas últimas 24 horas 264 mortos devido ao vírus, elevando assim o número total de óbitos no país para 60.229 desde o início da pandemia, segundo divulgaram hoje as autoridades de saúde francesas.

Há atualmente 24.945 pessoas hospitalizadas no país devido à covid-19 e, desses pacientes, 2.764 estão internados nos cuidados intensivos.



O país registou hoje 15.674 novos casos de covid-19, tendo assim sido já confirmados 2.442.990 casos do vírus no país desde o início da pandemia.

O presidente do Conselho Científico, Jean-François Delfraissy, que ajuda nas tomadas de decisão do Presidente da República, afirmou hoje que a vacinação em França para as pessoas mais frágeis deve prolongar-se até maio, em vez de ficar logo concluída no início do ano, tal como tinha indicado o Governo.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.662.792 mortos resultantes de mais de 74,8 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.