Covid-19. França mantém restrições em vigor e pondera terceiro confinamento

AFP O primeiro-ministro francês Jean Castex anunciou que o recolher obrigatório às 18h00 vai continuar até 20 janeiro. Caso a situação piore ainda podem ser adotadas "medidas ainda mais pesadas".

Preocupado com uma situação sanitária "mais frágil", ameaçada pela variante britânica mais contagiosa, o primeiro-ministro francês Jean Castex mantém todas as restrições sanitárias em vigor e pretende alargar o recolher obrigatório às 18 horas a dez novos departamentos, como anunciou hoje em conferência de imprensa.

O recolher obrigatório com início às 18h00 vai manter-se até 20 janeiro.

Todos os estabelecimentos e instalações atualmente fechados devido à epidemia do coronavírus "permanecerão fechados até ao final deste mês", anunciou Castex.

"Museus, cinemas, teatros, teatros, instalações desportivas e de lazer não verão qualquer abrandamento nas próximas semanas", acrescentou, desiludindo assim as esperanças destes sectores que esperavam reabrir em breve.

Quanto aos bares e restaurantes, não reabrirão antes de "pelo menos em meados de Fevereiro".

O primeiro-ministro não excluiu "medidas nacionais adicionais" se "se revelar necessário, dependendo da forma como as coisas evoluem nos próximos dias", disse Castex deixando a ameaça de um terceiro confinamento.

Sexta-feira, amanhã, será tomada uma decisão sobre o prolongamento do recolher obrigatório para dez novos departamentos a partir das 18h00, que já se encontra em vigor em quinze departamentos há uma semana. O governo teme a propagação em França da variante britânica do vírus, "40% a 70% mais contagiosa" segundo o Ministro da Saúde Olivier Véran.

Dois "clusters" de risco foram já detetados na Bretanha e Ile-de-France, com um total de 19 casos. Razão pela qual as fronteiras francesas com o Reino Unido serão fechadas até nova ordem, avançou. Outros três "clusters" de contágio pela nova variante da África do Sul, foram também detetados no país, sendo que esta variante está ainda pouco estudada.

Já Jean-François Delfraissy, o presidente do Conselho Científico advertiu: "A meio da próxima semana", quando forem conhecidos das novas infeções relativas à contaminação durante a época festiva, "poderá ser o momento de discutir medidas mais pesadas".

O governo pretende também acelerar a vacinação como forma de tentar travar a propagação do vírus.

