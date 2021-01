Além do pessoal médico e das pessoas com mais de 75 anos, todas as pessoas vulneráveis, como doentes com cancro ou insuficiência renal passam agora a ser prioritárias.

Covid-19: França alarga plano de vacinação a todos os grupos de risco

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, anunciou hoje que o acesso à vacina contra a covid-19 vai ser alargado a todas as pessoas que tenham uma doença que as torne mais vulneráveis ao vírus.

"É uma questão de ética e eficácia", sublinhou o primeiro-ministro, que falava numa conferência de imprensa.

Até agora, as vacinas estavam destinadas ao pessoal médico e às pessoas com mais de 75 anos, mas agora quem tiver, por exemplo, insuficiência renal ou um cancro em tratamento, independentemente da idade, poderá receber a vacina de forma prioritária.

A França vai abrir a partir do próximo dia 18 de janeiro 700 centros de vacinação para gerir a distribuição das vacinas pela população e o primeiro-ministro diz que o objetivo é agora conseguir vacinar um milhão de pessoas até ao final do mês de janeiro.

Em França, cerca de 300 mil pessoas já receberam a vacina.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.979.596 mortos resultantes de mais de 92,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

