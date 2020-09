Os residentes do Grão-Ducado que cheguem à Finlândia vão ter de continuar a cumprir quarentena.

Mundo 2 min.

Covid-19: Finlândia só vai permitir entrada livre a turistas de 13 países. Luxemburgo está excluído

Lusa Os residentes do Grão-Ducado que cheguem à Finlândia vão ter de continuar a cumprir quarentena.

Helsínquia anunciou hoje uma diminuição do número de países cujos habitantes podem entrar sem restrições na Finlândia face ao agravamento da epidemia de covid-19, continuando o Luxemburgo na lista dos indesejados.

A partir de segunda-feira, apenas os turistas de 13 países em todo o mundo poderão viajar para a Finlândia sem ter de cumprir quarentena.

A lista verde

A designada “lista verde” finlandesa integra os países onde foram detetados um máximo de 25 novos contágios por cada 100.000 habitantes e até agora incluía cerca de 20 Estados, como a Alemanha, um dos que ficou de fora.

Residentes poderão permanecer na Bélgica por períodos inferiores a 48 horas Quem esteja menos de 48 horas na Bélgica não terá restrições. A garantia foi dada hoje pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, depois de ter estado em contacto com o homólogo belga.

Os 13 países com “livre-trânsito” são, na Europa, o Chipre, Letónia, Lituânia, Liechtenstein, Polónia e San Marino, e, fora do continente europeu, a Austrália, Coreia do Sul, Japão, Nova Zelândia, Ruanda, Tailândia e Uruguai.

O governo finlandês aconselha ainda os cidadãos a não viajarem para nenhum dos países fora da “lista verde”.

De acordo com o executivo, a lista será atualizada semanalmente em função da evolução epidemiológica nos vários países até 23 de novembro. Depois as regras deverão mudar para os turistas dos países da União Europeia e do espaço Schengen, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O aeroporto de Helsínquia já tem equipas de cães farejadores capazes de detetar a presença de passageiros infetados com o novo coronavírus, em 10 segundos, através do cheiro da pele. Estas equipas caninas estão nas áreas de chegada de passageiros, sendo um serviço oferecido a quem desejar.

Covid-19. Google Maps vai revelar áreas de contágio nos mapas No mapa de um bairro ou destino que visita, os utilizadores podem também ver se os casos de infeção tendem a aumentar. A Google vai fornecer estas informações em 122 países.

Contágios entre os mais baixos da Europa

O índice de contágio na Finlândia continua a ser um dos mais baixos da Europa, com apenas 16 infetados por cada 100.000 habitantes, apesar de ter subido nas últimas semanas.

A Finlândia registou até agora 9.379 casos do novo coronavírus e 343 mortos.

A pandemia de covid-19, transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro na China, já provocou pelo menos 978.448 mortos e quase 32 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço da agência France Presse.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.