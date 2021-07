São mais de 500 as famílias que levaram a tribunal vários governantes nacionais e regionais e exigem uma compensação pelo que dizem ser uma negligente gestão da pandemia.

Familiares de vítimas de covid-19 processam autoridades italianas

A queixa de mais de 500 famílias de vítimas de covid-19 contra a gestão da pandemia pelas autoridades em Lombardia, Itália, chegou aos tribunais e teve a primeira sessão em Roma. O surto mais mortal de covid-19 na Europa motivou o processo no qual os familiares das vítimas exigem um total de 100 milhões de euros de indemnização.

De acordo com as famílias, o primeiro-ministro, o ministro da Saúde e o presidente da região da Lombardia terão contribuído para as quase 70 mil mortes em Itália.

Os advogados que representam os familiares das vítimas de coronavírus apresentaram esta quinta-feira um dossier de mais de 2 mil páginas contendo centenas de testemunhos e provas de "negligência sistémica" por parte das autoridades italianas, que alegadamente causaram a morte de milhares de pessoas.



A reabertura de um hospital em Alzano Lombardo, em Bergamo, horas depois de ter aparecido um surto e o fracasso em pôr a localidade em quarentena como recomendavam os especialistas fazem parte da acusação.

A suposta ausência de um plano pandémico nacional atualizado e o fracasso das autoridades regionais na implementação de um plano local que deveria ter sido desenvolvido a partir do plano nacional são também razões que levaram os familiares a apontar o dedo às autoridades.

"A Itália atrasou-se na introdução de medidas para conter o surto de covid", afirmou Consuelo Locati, uma representante legal das famílias, ao The Guardian. "E quando finalmente o fizeram, estas medidas não foram adequadas".



O The Guardian revelou no ano passado que quando rebentou a pandemia a Itália tinha um plano antigo e inadequado para estas situações que não fazia qualquer menção a cenários e planeamento.

As autoridades italianas alegadamente não o terão atualizado quando a Organização Mundial de Saúde e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças estabeleceram novas diretrizes.

De acordo com um relatório de 65 páginas compilado por um general reformado do exército, Pier Paolo Lunelli, dezenas de milhares de mortes poderiam ser atribuídas à falta de protocolos anti-pandémicos suficientes.

O plano pandémico e as estratégias postas em prática para travar as infecções não tiveram em conta as deficiências estruturais dos hospitais e do sistema de saúde italiano", denunciou Locati. "Este caso civil põe em causa as responsabilidades dos políticos e das instituições e pede que assumam as suas responsabilidades perante os cidadãos que foram chamados a proteger e cujos direitos violaram - tanto o direito à saúde como o direito à vida".

O dossier inclui também as últimas descobertas, que estão a ser examinadas pelos procuradores italianos, que sugerem que o coronavírus se espalhou pelo país semanas antes de o primeiro caso de transmissão local ter sido oficialmente detectado, devido a uma falta de cumprimento das directrizes sobre vigilância epidemiológica.

De acordo com os registos médicos, um homem na casa dos 50 anos terá sido internado no hospital com pneumonia bilateral no final de janeiro de 2020 em Bergamo, Lombardia. Esta província foi severamente atingida durante a primeira vaga da pandemia. Segundo os especialistas, esta informação "poderia alterar a linha temporal da pandemia em Itália".

Desde o início da pandemia em Itália, os médicos têm vindo a dizer que o vírus estava a circular no país semanas antes de ter sido oficialmente detetado. Alguns médicos na Lombardia, de longe a região mais afetada, relataram ter visto casos de "pneumonia estranha" em doentes no final de dezembro de 2019. Apesar disso, as instituições ignoraram os avisos.

