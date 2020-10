A também atual ministra dos Negócios Estrangeiros deu entrada na unidade reservada aos doentes mais graves esta quarta-feira à noite. "Estável", mantém-se consciente.

Covid-19. Ex-primeira-ministra belga internada nos cuidados intensivos

A também atual ministra dos Negócios Estrangeiros deu entrada na unidade reservada aos doentes mais graves esta quarta-feira à noite. "Estável", mantém-se consciente.

A ex-primeira-ministra e atual Ministra dos Negócios Estrangeiros da Bélgica, Sophie Wilmès, foi admitida numa unidade de cuidados intensivos na quarta-feira à noite, infetada pelo novo coronavírus.

A notícia foi avançada pelo La Libre Belgique. Segundo o porta-voz do hospital, "o seu estado é estável", mantendo-se "consciente". Assim e por agora, está afastado o cenário de uma ventilação, já que, na sua grande maioria, os doentes cuja respiração é apoiada por um ventilador ficam em coma induzido.

Apanhada pela pademia , Sophie Wilmès foi diagnosticada com covid-19 no último sábado, depois de no dia anterior ter anunciado que ficaria em quarentena com sintomas "suspeitos". Na mesma altura disse que a fonte da sua infeção era "provavelmente o círculo familiar".

De acordo com a equipa de comunicação do hospital de Bruxelas, a governante "precisa de supervisão médica e foi hospitalizada com o conselho do seu médico". Acrescenta que "o pessoal médico está a prestar cuidados atenciosos e muito profissionais" à ex-primeira-ministra.

