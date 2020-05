Ja o Brasil registou 1.086 mortes e 20.599 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 4.108 óbitos com a covid-19, informou hoje o Executivo de Brasília. O Brasil é o país do mundo em que, atualmente, mais crescem as mortes e o número de infetados.

Covid-19. EUA ultrapassaram as 100.000 mortes

Lusa Ja o Brasil registou 1.086 mortes e 20.599 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 4.108 óbitos com a covid-19, informou hoje o Executivo de Brasília. O Brasil é o país do mundo em que, atualmente, mais crescem as mortes e o número de infetados.

Os Estados Unidos da América (EUA) ultrapassaram esta quinta-feira as 100 mil mortes associadas ao novo coronavírus, número de óbitos que é significativamente superior ao de qualquer outro país, anunciou a Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, Maryland.

De acordo com esta instituição do ensino superior, citada pela agência France-Presse, o país regista também quase 1,7 milhões de pessoas contagiadas pela pandemia da doença provocada pelo SARS-CoV-2.

Cerca de 385 mil pessoas já são consideradas curadas, segundo a contagem feita pela Universidade Johns Hopkins.

Contudo, os investigadores desta instituição consideram que o número verdadeiro de infeções é significativamente maior.

O primeiro caso de infeção em território norte-americano foi anunciado no final de fevereiro.

Foto: AFP

Brasil é agora o país que mais crescem as mortes e infetados

O Brasil registou 1.086 mortes e 20.599 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, estando ainda a ser investigada a eventual relação de 4.108 óbitos com a covid-19, informou o executivo.

No total, o país sul-americano já ultrapassou a barreira das 25 mil mortes devido à covid-19, registando 25.598 vítimas mortais e 411.821 casos de infeção desde o início da pandemia no país.

Em relação aos pacientes recuperados, o número chega aos 166.647, sendo que 219.576 continuam sob acompanhamento, segundo o Ministério da Saúde.

O epicentro da doença no país é o estado de São Paulo, que concentra 6.712 óbitos e 89.483 pessoas diagnosticadas com covid-19. Segue-se o Rio de Janeiro, que tem oficialmente 4.605 mortos e 42.398 casos confirmados.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.