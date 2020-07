Cerca de 600 mil pessoas deram positivo no teste covid-19 nos EUA e México em apenas 24 horas.

Covid-19. EUA e México registam quase mil mortos nas últimas 24 horas

Os Estados Unidos registaram 518 mortos e 55.187 infestados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os dados de domingo elevam o número total de mortes para 146.909 e o de contágios para 4.229.624 desde o início da pandemia, de acordo com o balanço realizado às 20:00 de domingo (02:00 de hoje no Luxemburgo) pela agência de notícias Efe, com base na informação daquela universidade norte-americana.

O estado da Florida, com mais de 414 mil casos, ultrapassou o de Nova Iorque e é agora o segundo com o maior número de contágios, atrás da Califórnia, de acordo com dados das autoridades estaduais e federais.

A crescente preocupação dentro do Governo ficou evidente com a alteração radical no discurso do Presidente, Donald Trump, que até recentemente mantinha um certo ceticismo sobre a gravidade e magnitude da situação pandémica no país.

"Provavelmente, infelizmente, [a pandemia] piorará antes de melhorar. É algo que eu não gosto de dizer, mas é assim que as coisas são", disse o Presidente na terça-feira.

O saldo provisório de mortes já excedeu em muito as mais baixas estimativas da Casa Branca.

Trump estava confiante de que o número final seria entre 50 mil e 60 mil mortes, embora mais tarde tenha subido a estimativa para 110 óbitos, um número que também foi excedido.

Já o Instituto de Métricas e Avaliações de Saúde da Universidade de Washington, em cujos modelos de previsão da evolução da pandemia têm servido de base para os cálculos feitos a partir da Casa Branca, indica atualmente que os Estados Unidos chegarão em outubro com cerca de 200 mil mortos e no período das eleições presidenciais de 03 de novembro os 220 mil.

México com quase 400 mil infetados regista mais 306 mortos

O México registou 306 mortos e 5.480 casos nas últimas 24 horas, elevando o total de óbitos para 43.680 e de infetados para 390.516 desde o início da pandemia, informaram as autoridades no domingo.

O Ministério da Saúde indicou que existem atualmente 31.812 casos ativos, pacientes que desenvolveram sintomas nos últimos 14 dias.

O subsecretário de Prevenção e Promoção da Saúde, Hugo López-Gatell, considerou que a epidemia começou a desacelerar.

O Ministério da Saúde indicou ainda que 251.505 pacientes recuperaram da infeção e que 89.397 são casos considerados suspeitos e aguardam o resultado de exames laboratoriais.

Os estados com maior número de casos confirmados acumulados são Cidade do México, México, Tabasco, Veracruz e Puebla, que representam cerca de 45% das infeções no país.

Atualmente, o México é o sexto país do mundo em infeções, atrás dos Estados Unidos, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul, e o quarto em mortes por milhão de habitantes, depois dos EUA, Brasil e Reino Unido.

Mais de 16 milhões de casos em todo o mundo desde início da pandemia Juntos, Estados Unidos e América Latina e Caraíbas representam mais de metade das infeções mundiais.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos e infetou mais de 16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

