Covid-19. Eua com mais 450 mortos e quase 40 mil novos infetados

Meio quilómetro de fila em Nova Iorque para matar a fome

"O que digo aos meus filhos quando olham para mim com barrigas famintas, especialmente ao meu filho de 11 anos? Parte-me o coração. Eu sou o pai deles. É suposto eu alimentá-los", afirma um dos cidadãos que recorre à caridade. O Food Bank of New York calcula que haja centenas de milhares de pessoas a passar fome no coração económico dos Estados Unidos.