Covid-19. EUA com mais 44.348 casos e 457 mortos nas últimas 24 horas

Lusa Os Estados Unidos registaram nas últimas 24 horas mais 44.348 casos de covid-19 e 457 mortes provocadas pela doença, de acordo com um balanço da Universidade Johns Hopkins.

A contagem desde o início da pandemia eleva-se agora para 5.085.821 infeções, além de 163.370 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste). Os Estados Unidos são o país com mais mortos e mais casos de infeção confirmados.



Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes (32.781), um número superior ao de países como França ou Espanha. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.586 pessoas.

Seguem-se Nova Jersey, com 15.878 mortes, Califórnia, com 10.416, Texas, com 9.201, e Massachusetts, com 8.741. Em termos de infeções, a Califórnia registou 561.393, desde o início da pandemia, seguida da Florida, com 536.961, Texas, com 508.819, e Nova Iorque, com 421.336.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 733 mil mortos e infetou mais de 20 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).







