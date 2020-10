Covid-19. EUA com mais 1.148 mortos e 70.334 casos, valores mais altos desde julho

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes, mais de 33 mil.

Os Estados Unidos registaram 1.148 mortos e 70.334 casos de infeção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, os valores mais altos desde julho, de acordo com uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Desde o início da pandemia, o país totalizou 7.974.502 casos de covid-19 e 217.745 óbitos, segundo os números contabilizados pela universidade norte-americana, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de quinta-feira (012:00 de no Luxemburgo).

Embora Nova Iorque já não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que contabiliza mais mortes, mais de 33 mil, um número semelhante ao de países como Peru, Espanha ou França. Só na cidade de Nova Iorque morreram 23.915 pessoas. Seguem-se, em número de vítimas fatais, os estados do Texas (17.272), Califórnia (16.828), New Jersey (16.197) e Florida (15.736).

A Califórnia é o estado com mais casos confirmados (866.675), seguindo-se o Texas (837.081), Florida (744.988) e Nova Iorque (479.400).

Os Estados Unidos são o país com mais mortos e também com mais casos de infeção confirmados.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e noventa e três mil mortos e mais de 38,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência de notícis France-Presse (AFP).

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

