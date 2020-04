Mais de 42 mil pessoas já morreram no país desde o início da pandemia.

Covid-19. EUA com 1.433 mortos nas últimas 24 horas

Lusa Mais de 42 mil pessoas já morreram no país desde o início da pandemia.

Os Estados Unidos registaram 1.433 mortos causados pela covid-19 nas últimas 24 horas, uma descida em relação à véspera, indicou na segunda-feira a Universidade Johns Hopkins.

Este balanço diário eleva para 42.094 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, oficialmente o mais afetado no mundo devido à covid-19. O número de infetados ultrapassou já os 784 mil, de acordo com a contagem da universidade. Cerca de 72 mil pessoas foram entretanto declaradas curadas.

Nova Iorque é o centro da epidemia no país, apesar de ter registado, nas últimas 24 horas, o número mais baixo em mais de duas semanas, 478 mortos, anunciou na segunda-feira o governador do estado, Andrew Cuomo.

Covid-19. Pandemia levou a aumentos históricos da venda de canábis nos EUA Houve uma subida exponencial da procura que gerou filas longas à porta dos dispensários, desde a Califórnia ao Colorado, e no Nevada.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 168 mil mortos e infetou mais de 2,4 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 525 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.