Covid-19. Estudo pretende infetar intencionalmente voluntários

Ana B. Carvalho A controversa estratégia de exposição deliberada ao vírus, conhecida como um ensaio de desafio humano, poderá acelerar o processo de identificação de vacinas eficazes contra o coronavírus.

Cientistas da Imperial College London planeiam infetar deliberadamente voluntários com o novo coronavírus no início do próximo ano, naquele que será o primeiro estudo do mundo sobre a forma como as pessoas vacinadas respondem ao facto de serem intencionalmente expostas ao vírus. Este será um método que abre portas a um novo e incerto caminho na identificação de uma vacina eficaz.



O estudo será conduzido por cientistas do Imperial College London e da Vivo, uma empresa especializada em ensaios de desafio em humanos. Ainda requer a aprovação da agência britânica de regulamentação de medicamentos, mas o governo disse, esta terça terça-feira, que atribuirá aproximadamente 37 milhões de euros, em financiamento público.

A primeira ronda de voluntários, até 90 adultos saudáveis com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos, vão contrair o vírus pelo nariz, para onde vai "escorrer", sem terem sido vacinados.

Os voluntários vão receber aproximadamente o salário mínimo britânico, que é de cerca de €9,94 por hora, não só durante participação do ensaio, mas também durante as duas a três semanas de quarentena obrigatória. Os investigadores disseram que estavam receosos de oferecer incentivos adicionais que poderiam turvar o julgamento dos voluntários.

Os cientistas utilizam este método, conhecido como um ensaio de desafio humano, há décadas para testar vacinas contra a febre tifóide, cólera e outras doenças, pedindo mesmo voluntários no caso da malária para exporem os seus braços a caixas cheias de mosquitos para serem mordidos e infectados.

A estratégia traz a possibilidade de se reduzir o tempo na corrida ao prémio de vacina mais eficaz . Segundo o New York Times, em vez de se conduzir este tipo de ensaios em todo o mundo, que normalmente os cientistas esperam que as pessoas vacinadas encontrem o vírus nas suas casas e comunidades, em Londres pretende-se que os investigadores infetem propositadamente os voluntários numa unidade de isolamento hospitalar.

No entanto, há questões quanto à etica deste estudo. Enquanto noutros estudos os infectados podem ser curados das doenças em estudo, porque há antídotos comprovados e eficazes, o mesmo não se passa com a covid-19, doença que resulta da ativação do novo coronavírus. Na verdade, existem poucos tratamentos amplamente utilizados e nenhuma cura conhecida, colocando os cientistas responsáveis pelo estudo da Grã-Bretanha em águas turbolentas.

Os cientistas que pretendem supervisionar o ensaio disseram que iriam utilizar o remédio antiviral remdesivir para tratar os voluntários assim que começassem a detectar a infecção viral, mesmo antes do início dos sintomas. Mas verificou-se que esse medicamento tem apenas um benefício moderado. E alguns analistas disseram que o tratamento, embora necessário, limitaria a capacidade dos investigadores determinarem se as vacinas candidatas reduziriam a gravidade da doença.

O Estudo

Começando com "doses minúsculas", os cientistas irão primeiro administrar o vírus a pequenos grupos de voluntários que não foram vacinados de todo, a fim de determinar a dose mais baixa do vírus que os infectará de forma fiável.



Este processo, programado para começar em janeiro de 2021, num hospital no norte de Londres, será seguido de testes nos quais os voluntários recebem uma vacina e depois são intencionalmente expostos a esta dose cuidadosamente calibrada do vírus.

Se não houver um número suficiente de participantes infectados, os cientistas tentarão expor estes voluntários em fase inicial a uma dose mais elevada, repetindo o processo até que tenham identificado o nível de exposição necessário do vírus.

Só quando os cientistas chegarem a um consenso sobre a dose correta, que tencionam conseguir até ao final da primavera, é que começarão o processo de comparação dos candidatos à vacina, imunizando o próximo grupo de voluntários e depois expondo-os ao vírus novamente.

Alguns candidatos a vacinas agora submetidos a ensaios podem já ter recebido aprovação até essa altura, mas os investigadores esperam que um ensaio de desafio acrescente provas directas de eficácia e os ajude a comparar o desempenho de diferentes vacinas.

"A infecção deliberada de voluntários com um patogéneo humano nunca é empreendida de ânimo leve", disse o Professor Peter Openshaw, imunologista e co-investigador do estudo. "Contudo, tais estudos são enormemente informativos sobre uma doença, mesmo uma tão bem estudada como a covid-19".

Questões sem resposta

Muitas questões importantes sobre o estudo permanecem sem resposta. A task force de vacinas do governo britânico, que irá selecionar as primeiras vacinas candidatas a serem incluídas no ensaio do desafio humano, ainda não anunciou os seus planos.

A ideia de ensaios de desafio em humanos já foi recebida com uma recepção tépida por vários fabricantes líderes de vacinas, incluindo a Johnson & Johnson e Moderna, deixando os analistas incertos quanto às vacinas das empresas que acabarão por ser incluídas. E ainda não é claro como é que os reguladores na Europa ou nos Estados Unidos irão avaliar os resultados dos ensaios de desafio em humanos, ou se tais estudos irão acelerar o processo de aprovação da vacina.

No entanto, segundo o New York Times, para os proponentes da estratégia, salvar vidas, acelerando potencialmente o desenvolvimento de uma vacina e fazendo avançar a compreensão do vírus, é um imperativo moral. Esses cientistas e bioéticos dizem que o risco do coronavírus adoecer gravemente ou matar voluntários jovens e saudáveis - o tipo de pessoas que seriam infectadas - é suficientemente baixo para ser compensado pela possibilidade de salvar dezenas de milhares de vidas.

"Estou surpreendido por não terem sido utilizados anteriormente", disse o Professor Julian Savulescu, director do Oxford Uehiro Center for Practical Ethics, sobre os ensaios de desafio humano em vacinas contra o coronavírus. "Todos os dias que se demora a desenvolver uma vacina e um tratamento eficaz, morrem mais 5000 pessoas. Seria útil para o rastreio de vacinas menos eficazes e para compreender a resposta imunitária".

Os cépticos exortaram os cientistas a esperar, ou a renunciar totalmente à abordagem. A pandemia começou há apenas alguns meses e tem havido casos inesperados e inexplicáveis de doença grave em doentes jovens, e as consequências a longo prazo de uma infecção são desconhecidas.

Segundo o mesmo jornal é também difícil extrapolar amplamente a partir de um ensaio de desafio humano. Não é claro, por exemplo, se os estudos em adultos jovens saudáveis poderiam prever com fiabilidade a eficácia de uma vacina em adultos mais velhos ou em pessoas com condições pré-existentes.

Os cientistas também alertaram para os desafios de imitar a transmissão no mundo real num laboratório. Isto poderia tornar difícil para os investigadores saber se uma vacina que possa proteger os voluntários de uma exposição deliberada num hospital faria o mesmo para pessoas que se deparam com o vírus no trabalho ou em casa.

O debate dividiu um painel consultivo da Organização Mundial de Saúde, que publicou em junho orientações sobre a forma mais segura de realizar ensaios de desafio. Nos Estados Unidos, os Institutos Nacionais de Saúde afirmaram que não tencionavam apoiar tais ensaios e que os ensaios clínicos aleatórios eram suficientes. Mas a Inglaterra teve uma opinião diferente.

Mas em Inglaterra a ideia de encontrar uma solução para o vírus é cativante para o primeiro-ministro Boris Johnson, altamente criticado pela forma como geriu com uma pandemia, deixando o país com o maior número de mortes associadas à doença em toda a Europa.



Faz parte da sua estratégia, portanto, projetar o país como estando na vanguarda do progresso científico sobre o coronavírus. Os investigadores da Universidade de Oxford desenvolveram uma vacina considerada das principais candidatas, bem como um dos tratamentos mais promissores, o esteroide chamado dexametasona.

Alguns cientistas questionaram se a feroz competição para ser o primeiro a desenvolver uma vacina eficaz tem influenciado indevidamente os planos para um ensaio de desafio humano. "Há inquestionavelmente um nacionalismo vacinal envolvido", disse o Prof. Moore. "É uma corrida pelo dinheiro e pela glória. Essa é a realidade", concluiu.

