Cientistas em Londres identificaram 198 mutações genéticas no novo coronavírus

Covid-19. Estudo diz que pandemia pode ter começado em outubro

Ana B. Carvalho Cientistas em Londres identificaram 198 mutações genéticas no novo coronavírus

Com o passar do tempo e a evolução da pandemia, cientistas em todo mundo debruçam-se sobre o novo coronavírus à procura de respostas para as muitas perguntas que estão ainda por esclarecer.

Um estudo genético levado a cabo pela University College London e University of Reunion Island recolheu amostras de 7666 pessoas infetadas pela covid-19 que indicam que o novo coronavírus se propagou rapidamente por todo o mundo depois de ter surgido na China, algures entre Outubro e Dezembro do ano passado.

Este é o estudo que, até agora, põe a possibilidade de que o início da pandemia possa ter ocorrido mais cedo, já que aponta para uma janela temporal entre 6 de outubro e 11 de dezembro de 2019.

Covid-19. Xavier Bettel apela à responsabilidade da população O primeiro-ministro, Xavier Bettel, foi hoje ao Parlamento para dar mais pormenores sobre a segunda fase de desconfinamento.

Os investigadores do University College London's Genetics Institute encontraram ainda 198 mutações genéticas recorrentes do novo coronavírus - SARS-CoV-2 que indicam como é que o vírus se tem adaptado aos seus hospedeiros humanos à medida que se propaga.

"Devido à transmissão extensiva, a diversidade genética do vírus em vários países recapitula uma grande fração da sua diversidade genética mundial. Identificamos regiões do genoma SRA-CoV-2 que permaneceram em grande parte invariantes até à data, e outras que já acumularam diversidade", lê-se no estudo.



François Balloux, co-liderou o estudo publicado na revista Infection, Genetics and Evolution e esclareceu que "todos os vírus sofrem mutações naturalmente. As mutações em si não são más e nada sugere que o SARS-CoV-2 esteja a sofrer mutações mais rápidas ou mais lentas do que o esperado".



Os cientistas afirmaram ainda que até agora não foi possível concluir "se o SARS-CoV-2 está a tornar-se mais ou menos letal e contagioso".

A pandemia de covid-19 já matou 260.546 pessoas e infetou mais de 3,7 milhões em todo o mundo desde dezembro, segundo um balanço da agência AFP, às 19:00 TMG do dia 6 de maio.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.