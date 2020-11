Responsável da OMS alerta para situação e propõe novas soluções para travar progressão da epidemia, como ir alternando semanas de medidas duras com semanas de descanso.

Mundo 2 min.

Covid-19. "Estamos a assistir a uma explosão de infeções na Europa"

AFP Responsável da OMS alerta para situação e propõe novas soluções para travar progressão da epidemia, como ir alternando semanas de medidas duras com semanas de descanso.

A Europa está atualmente a sofrer uma "explosão" no número de casos Covid-19 e não deve abrandar os seus esforços contra a pandemia, disse quinta-feira o diretor do departamento europeu da Organização Mundial de Saúde, ao mesmo tempo que apelava ao encerramento das escolas apenas como último recurso.

"Estamos a assistir a uma explosão" de contágio com "apenas alguns dias para mais um milhão de casos" na Europa e "estamos também a ver a mortalidade aumentar gradualmente", disse Hans Kluge à AFP numa entrevista.

A Europa tem sido o epicentro da epidemia nas últimas semanas - a região do mundo onde o novo coronavírus se está a propagar mais rapidamente, e a que, desde dia 30, tem registado o maior número de contaminações, ultrapassando a América Latina e as Caraíbas, de acordo com uma contagem de AFP. "Não podemos relaxar", e "vai ser um pouco difícil, temos de ser honestos quanto a isso", advertiu Kluge.

AFP

"Salvar 260 mil vidas até fevereiro"

A zona europeia da OMS, que inclui 53 países, incluindo a Rússia, registou mais de 11,8 milhões de casos e quase 295 mil mortes desde o início da pandemia, de acordo com o gráfico de vigilância da organização. Nos últimos sete dias, foram comunicados quase 1,8 milhões de novos casos e ocorreram 19.500 mortes. Segundo estimativas da OMS, "com a utilização generalizada de máscaras e um controlo rigoroso das reuniões, podemos salvar mais de 260 mil vidas até Fevereiro na Europa". "O status quo não é uma opção", e a organização da ONU apela aos Estados para que tomem medidas "específicas e proporcionadas" para contrariar o aumento de casos e mortes, de acordo com Hans Kluge.

AFP

Restrições mais duras

A força da epidemia na Europa poderia ser explicada pelo envelhecimento da população com um grande número de co-morbilidades, explicou. Confinamentos em Inglaterra e na Grécia, recolher obrigatório em Itália e Chipre: os governos europeus continuam a apertar as restrições face à segunda vaga da pandemia de Covid-19, que está a paralisar a economia da zona euro e a fazer explodir a dívida pública.

Luxemburgo. Mais 6 mortes e 803 novas infeções O número de doentes nos cuidados intensivos subiu esta quinta-feira para 36 internados, nos restantes serviços encontram-se 193 doentes. A fase 4 do plano de contingência hospitalar pode ser acionada e amanhã o conselho do governo pode tomar decisões.

Mas a OMS diz que as escolas devem permanecer abertas "até ao fim" e apenas ser fechadas como último recurso, porque "não podemos permitir-nos uma geração perdida de Covid-19", disse este responsável da OMS, cuja sede regional se encontra em Copenhaga. "Não há razão para dizer que as escolas são um dos principais vetores de transmissão", frisou.

AFP

Vacina tardia para este inverno

Quanto às esperanças de uma vacina, "muito provavelmente será demasiado tarde para este Inverno, temos de repelir o vírus com os meios de que dispomos", salientou Hans Kluge, que é um cidadão belga. A OMS está atualmente a trabalhar em soluções "out of the box".

Para além do desenvolvimento de testes domésticos, a organização está a estudar uma estratégia que consiste em alternar medidas rigorosas durante três semanas e em relaxá-las durante duas semanas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.