Nos EUA já morreram mais de 116 mil pessoas. No Brasil há mais de 43 mil óbitos.

Covid-19. Estados Unidos e Brasil com 20 mil novos casos por dia

Os Estados Unidos registaram 385 mortos devido à covid-19, nas últimas 24 horas, elevando para 116.114 o número total de óbitos desde o início da epidemia no país, indicou a Universidade Johns Hopkins.

De acordo com os números contabilizados diariamente pela Universidade Johns Hopkins, sediada em Baltimore (leste), até às 20:30 de segunda-feira (02:30 de hoje no Luxemburgo), os Estados Unidos identificaram mais de 2,1 milhões de infeções no país.

O país continua a registar cerca de 20 mil novos casos da covid-19 todos os dias.

Brasil com mais de 43 mil óbitos

O Brasil registou 627 mortos e 20.647 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 43.959 óbitos e 888.271 casos confirmados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, está ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.070 óbitos com a covid-19, no momento em que a letalidade da doença no Brasil é de 4,9%.

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, registou a recuperação de 412.252 pacientes infetados, sendo que 432.060 doentes continuam sob acompanhamento.

O país sul-americano soma 20,9 mortes e 422,7 casos de covid-19 por cada 100 mil habitantes, numa nação com uma população estimada de 210 milhões de pessoas, informou ainda o tutela da Saúde.

São Paulo continua a liderar a lista dos Estados com o maior número de casos, concentrando oficialmente 181.460 pessoas diagnosticadas com a doença causada pelo novo coronavírus e 10.767 vítimas mortais.

Seguem-se as unidades federativas do Rio de Janeiro, que contabiliza 80.946 infetados e 7.728 óbitos, o Ceará, que tem hoje 79.462 casos confirmados e 4.999 mortes, e o Pará, com 69.224 pacientes infetados e 4.201 vítimas mortais.

Covid-19. Mais de 434 mil mortos e 7,9 milhões de infeções no mundo Pelo menos 3,6 milhões foram considerados curados.

A pandemia da covid-19 já provocou mais de 434 mil mortos e infetou quase oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.520 pessoas das 37.036 confirmadas como infetadas, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.

