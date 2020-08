Mais de um terço dos casos regista-se em Madrid.

Covid-19. Espanha com 3500 contágios nas últimas 24 horas

Redação

Espanha volta a registar um número crescente de infecções diárias. O último relatório actualizado do Ministério da Saúde, aponta para 3.549 casos, mais 179 do que no dia anterior.

Assim, 419.849 pessoas foram infectadas pelo vírus em Espanha desde o início da pandemia.

Confirmando atendência dos últimos dias, mais de um terço dos casos concentra-se em Madrid (1.513); seguido da Andaluzia (370); e das Ilhas Canárias (290).





