Covid-19. Espanha autoriza primeiros ensaios clínicos de uma vacina

A vacina será testada em 190 voluntários espanhóis, a que se juntarão outros 400 na Alemanha e nos Países Baixos.

A Agência Espanhola de Medicamentos e Produtos de Saúde autorizou o primeiro ensaio clínico em Espanha de uma vacina experimental contra a covid-19, revelou esta sexta-feira o ministro da Saúde, Salvador Illa, numa conferência de imprensa.

Será um teste à vacina da empresa Janssen, propriedade da multinacional americana Johnson & Johnson, com 190 voluntários saudáveis, a que se juntarão outros 400 na Alemanha e nos Países Baixos. Os hospitais de La Paz e La Princesa em Madrid e o Marqués de Valdecilla em Santander participarão no ensaio clínico.

O recrutamento de voluntários começará "imediatamente", disse Illa. O ministro recordou que ontem foi assinado o contrato final entre a empresa AstraZeneca e a Comissão Europeia, a primeira negociada com uma empresa farmacêutica a ter acesso a vacinas experimentais. O acordo significa que os estados membros poderão adquirir até 400 milhões de doses da vacina experimental da Universidade de Oxford, fabricada pela AstraZeneca. As injecções serão distribuídas de acordo com a população de cada país. "Esperamos as primeiras doses, se tudo correr bem e a segurança estiver garantida, até ao final de Dezembro", disse Illa.

A vacina experimental de Oxford, com resultados promissores até agora, ainda não provou a sua segurança e eficácia. O protótipo está a ser testadoem mais de 20.000 voluntários no Reino Unido, Brasil e África do Sul. Em Espanha, a comunidade científica está a trabalhar numa dúzia de vacinas experimentais diferentes contra a covid-19, mas nenhum destes projectos começou ainda os ensaios clínicos em humanos. As duas iniciativas mais avançadas são lideradas pelo virologista Mariano Esteban no Centro Nacional de Biotecnologia de Madrid e Felipe García na Clínica Hospitalar de Barcelona. A vacina experimental de Esteban utiliza uma versão atenuada do vírus Vaccinia, já utilizada na erradicação da varíola nos anos 70, mas com informação genética adicional do novo coronavírus.





