Covid-19. Escola inglesa fecha depois de cinco professores testarem positivo

A escola vai, agora, ter uma limpeza profunda e poderá reabrir as portas já amanhã.

Uma escola em Suffolk, no leste de Inglaterra, foi encerrada esta segunda-feira de manhã depois de cinco professores terem dado positivo no teste do coronavírus. Dois outros membros do pessoal da Academia Samuel Ward, em Haverhill, estão à espera dos resultados dos seus testes de coronavírus, relata a agência noticiosa PA.

A escola foi encerrada por indicação dos Serviços de Saúde britânicos-.

Agora a escola vai ter uma limpeza profunda. Todas as pessoas que tenham estado em estreito contacto com o pessoal infectado foram notificados para ficar em quarentena durante 14 dias.

Num comunicado emitido pela escola pode ler-se que o encerramento foi uma "medida de precaução". A escola poderá reabrir as portas já amanhã.

"A segurança dos alunos e de todos aqueles que trabalham na escola é a minha maior prioridade. Obviamente que isto é uma enorme desilusão depois de ter trabalhado tanto para que a escola voltasse a funcionar. Estarei atento aos sistemas que criámos para tentar compreender como ocorreu a transmissão e para garantir que fazemos tudo o que é possível para limitar as hipóteses de o mesmo voltar a acontecer" afirmou o diretor da escola em Suffolk, no leste de Inglaterra.

O rastreio de novos contactos continuará e poderá ser pedido a mais alunos e funcionários que se auto-isolutem.

França encerra 22 escolas quatro dias depois do início das aulas Pelo menos 22 estabelecimentos de ensino tiveram de ser encerrados em França quatro dias depois do início do ano escolar por terem sido detetados casos de covid-19, disse hoje o ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer.

Recorde-se que em França mais de 20 escolas foram obrigadas a fechar as portas por causa dos contágios da Covid-19, pouco depois do arranque do ano letivo.

