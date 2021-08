Panta Petrovic vive numa caverna, há quase 20 anos, afastado da sociedade. Mas o septuagenário continua a confiar no procedimento que "ajudou a erradicar muitas doenças no passado" e diz não "compreender a controvérsia" à volta das vacinas.

Eremita sérvio quebra isolamento para ser vacinado

AFP Panta Petrovic vive numa caverna, há quase 20 anos, afastado da sociedade. Mas o septuagenário continua a confiar no procedimento que "ajudou a erradicar muitas doenças no passado" e diz não "compreender a controvérsia" à volta das vacinas.

Cansado da vida social, Panta Petrovic escolheu distanciar-se da sociedade quase duas décadas antes da epidemia do coronavírus, exilando-se numa caverna de montanha no sudeste da Sérvia.

Numa viagem à cidade no ano passado, o septuagenário com a barba comprida descobriu que uma epidemia estava a grassar. Apesar do seu contacto com pessoas ser pouco frequente, foi recentemente vacinado e apelou aos seus compatriotas para que fizessem o mesmo para se protegerem.

O idoso passa a maior parte do seu tempo a desfrutar da paz e sossego oferecidos pelas florestas do Monte Stara Planina. A caverna que transformou em casa é acessível apenas por um caminho íngreme.

Originário da cidade local de Pirot, Petrovic trabalhava à noite e foi casado várias vezes. Levava uma vida que agora descreve como «agitada». Ainda assim, e apesar da sua escolha por se afastar da sociedade, o idoso não está totalmente alienado do que se passa no mundo

O vírus «não escolhe, ele chegará à minha caverna», disse à AFP, acrescentando não conseguir «compreender a controvérsia» sobre as vacinas e disse confiar no procedimento que «ajudou a erradicar muitas doenças no passado». «Quero receber as três doses da vacina, e até uma suplementar. Apelo a todos os cidadãos para que façam o mesmo», disse.

Panta Petrovic sempre apreciou a natureza e gradualmente descobriu que o isolamento lhe trouxe uma liberdade até então desconhecida.

«Eu não era livre na cidade. Havia sempre alguém no meu caminho. Ou discutia com a minha esposa, com os vizinhos, ou com a polícia», diz Petrovic enquanto prepara a sua refeição. «Aqui, ninguém me incomoda», acrescenta ele.

A sua alimentação é feita, sobretudo, à base de cogumelos e peixe dos rios locais, mas por vezes entra na cidade em busca de comida descartada pelos habitantes. Ultimamente, tem ido um pouco mais vezes, desde que os lobos mataram vários animais que mantinha perto da caverna. Decidiu então abrigar os «sobreviventes» numa cabana construída na periferia da cidade.

Assim, várias cabras, galinhas, cerca de trinta cães e gatos e a sua favorita, uma fêmea de javali que chamou de Mara, encontraram aí refúgio.

Apesar de optar por viver sozinho, Petrovic é tudo menos um misantropo. É mesmo considerado uma lenda local. Antes de entrar no isolamento, doou o seu dinheiro ao município, o que levou à construção de três pequenas pontes na cidade, todas elas com o seu nome. «O dinheiro é amaldiçoado, estraga as pessoas. Nada pode corromper tanto um ser humano como o dinheiro».