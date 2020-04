Atingida pelo coronavírus, ela pensou que tinha infectado o marido.

Covid-19. Enfermeira contaminada tentou suicidar-se em Estrasburgo

Mais de 600 prestadores de cuidados infectados, cerca de seis médicos mortos, este é o ponto de situação dos prestadores de cuidados de saúde do Grande Este, em França. A epidemia de coronavírus está a atingir a região com grande intensidade.

Infectada pelo coronavírus, uma enfermeira do Hospital Universitário de Estrasburgo tentou suicidar-se, revelou um psiquiatra do Hospital de Ouest, em França.

A enfermeira estava no limite e pensava que tinha infectado o marido com tosse. A vítima foi tratada com urgência. Não foram reveladas mais informações sobre o seu estado.

Mortalidade no Grande Este subiu quase 40% em março Naquela que é uma das regiões francesas mais afetadas pelo novo coronavírus, a mortalidade do último mês, por comparação com o período homólogo de 2019, foi superior em 39%

No sábado, 4.899 pessoas foram hospitalizadas com a Covid-19 no Grande Este, das quais 889 estavam em cuidados intensivos. Mais de 2 000 pessoas morreram desde o início da epidemia na região francesa que faz fronteira com o Luxemburgo.

