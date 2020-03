Em Metz, "dois terços" das mesas de voto não vão estar a funcionar por desistência dos seus elementos. O mesmo se passa em todo o país. Por medo do coronavírus. Esta noite, Macron poderá "adiar as municipais" de domingo.

Covid-19. Eleições em França podem "ser adiadas" por falta de mesas de voto

Paula SANTOS FERREIRA Em Metz, "dois terços" das mesas de voto não vão estar a funcionar por desistência dos seus elementos. O mesmo se passa em todo o país. Por medo do coronavírus. Esta noite, Macron poderá "adiar as municipais" de domingo.

Desde quinta-feira à noite que a vereadora de Metz, Nathalie de Oliveira, começou a receber inúmeras desistências dos elementos das 70 mesas de voto do município. A razão apontada foi a mesma: o medo de contaminação pelo novo coronavírus que já infetou 2,876 pessoas em França e fez 61 mortos.



Resultado: “Das 70 mesas de voto em Metz só vamos ter 37 a funcionar, as restantes foram canceladas por falta de elementos”, anunciou ao Contacto a vereadora luso-descendente que é a responsável do município pela legalidade das eleições.

“Houve elementos que recusaram ir porque são doentes crónicos, outros porque pensaram melhor e decidiram cancelar pois têm medo de se expor à doença, apesar das medidas especiais desenvolvidas pelo governo”, contou esta luso-descendente socialista que é também a número dois da lista de esquerda do candidato Thomas Scuderi à câmara municipal.

"Não posso garantir a legalidade das eleições"

“Na situação atual não tenho condições para garantir a legalidade e a legitimidade das eleições”, garantiu Nathalie de Oliveira que já comunicou ao perfeito do município o que se está a passar.

Além de que, lembrou “muitos dos desistentes são pessoas que habitualmente estão nas mesas de voto, têm formação para tal, conhecem os procedimentos e não se consegue de um dia para o outro substituí-los nem formar elementos para tal”.

As desistências não são exclusivas de Metz. “Sei que por toda a França o mesmo está a acontecer, com mesas de voto a serem canceladas em muitos dos 34.480 municípios do país”, vincou.

Sem condições para garantir a realização a legalidade do processo eleitoral no domingo, a número dois da lista ‘Metz en Confiance’ defende que "o mais sensato será o adiamento da primeira volta das eleições".

Esta noite, Emmanuel Macron irá fazer uma comunicação ao país, pelas 20h00, e “o mais provável é o presidente anunciar isso mesmo, o adiamento das municipais", de dia 15.

Eleitores têm outras prioridades

A par com a falta de mesas de voto, também a participação dos eleitores nas municipais de domingo, em França será reduzida, estima.

“Com o que tem estado a acontecer penso que a taxa de participação deve ficar-se pelos 30%. Além do medo do contágio que é notório, as pessoas estão preocupadas em reorganizar as suas vidas com as novas medidas de prevenção impostas, como o cancelamento das escolas, com a possibilidade da situação piorar e, neste momento, não têm como prioridade ir votar”, admite Nathalie de Oliveira.

“Com esta pandemia estamos a viver uma situação inédita, e de momento todos temos que adequar as nossas rotinas a esta realidade o que não é fácil, por isso não estão criadas condições para as eleições”, conclui.